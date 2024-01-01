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    Gianluigi Buffon futbolda gidişatı değiştirecek radikal önerisiyle gündemde

    Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden Gianluigi Buffon futbolda kurallar dahilinde belirlenen kale boyutlarının günümüz futboluna uygun olmadığını iddia etti. İtalyan efsane radikal bir öneride bulundu.

    Gianluigi Buffon futbolda gidişatı değiştirecek radikal önerisiyle gündemde
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya Milli Takımı, Juventus ve Parma'nın unutulmaz kalecisi Gianluigi Buffon, kale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini savundu. Efsane kaleci, mevcut kale boyutlarının günümüz futboluna uygun olmadığını söyledi.

    "KALENİN BOYU 1875'TE BELİRLENMİŞ"

    İtalyan medyasına konuşan Buffon gündem olan açıklamasında, "Bunu düşünmeye başlamak gerekiyor. Geçenlerde ailem ve eşimle bu konuyu tartışıyorduk. Kalenin boyu 1875'te belirlenmişti ve muhtemelen o zamanın antropometrik değerlerine uygundu.  Ama şimdi, bazı sporcular ve kaleciler düşünüldüğünde, bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Voleybolda da file yüksekliği tartışılan bir şey" ifadelerini kullandı.

    "KALECİLERİN BOYU UZADI"

    Buffon şöyle devam etti: "Buna karar vermek bana bağlı bir şey değil. Bunu değerlendirecek ve inceleyecek yönetim organları var. Kalecilerin boyu uzadı ama oyuncular da daha öngörülemez hale geldi. Ancak kalecinin boyunun, uzaktan şutlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Otuz yıl önce, her 50 şutta 10 gol atılıyordu. Bugün ise 50 şutta 3 gol, bu çok düşük. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor." 

    Gianluigi Buffon futbolda gidişatı değiştirecek radikal önerisiyle gündemde

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gianluigi BuffonSerie A
    Haberler > Spor > Gianluigi Buffon futbolda gidişatı değiştirecek radikal önerisiyle gündemde
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