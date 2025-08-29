Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Göreve gelirse Mourinho ile devam edecek mi? Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklama

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de eylül ayında yapılacak seçimli olağanüstü kongrede başkan adayı olan Sadettin Saran, "Göreve gelirseniz Mourinho'yla devam edecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Saran, göreve geldikleri takdirde acil 2 transfer yapacaklarını da söyledi.

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul 13-14 Eylül’de yapılacak. İlk toplantıda yeter çoğunluk sağlanamazsa kongre 20-21 Eylül’de tekrarlanacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, NOW'a kritik açıklamalarda bulundu.

Göreve gelirse Mourinho ile devam edecek mi? Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklama - 1. Resim

Geleceği tartışılan teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili "Göreve gelirseniz Mourinho'yla devam edecek misiniz?" şeklindeki soruya cevap veren Saran, şunları söyledi:

"Seçilirsek gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz."

"ACİL 2 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer sorusuna cevap veren Saran, "Acil 2 transfer yapacağız; Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi. Bunları geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"3 SENE ŞAMPİYON YAPAMAYAN BAŞKAN BİR DAHA ADAY OLAMAYACAK"

Tüzükte değişikliğe gideceklerini de vurgulayan Sadettin Saran, "3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1.5 sene olacak" diye konuştu.

CONTE AÇIKLAMASI

Bir önceki adaylık döneminde Antonio Conte ile anlaştığı hatırlatılan Saran, "O zamanın şartlarında Conte'nin en iyisi olduğunu düşünmüştüm. 'Ben bir takım bekliyorum' demişti. Kıramayacağı insanları devreye soktum, kahvaltı diye buluştuk. Görüşme öğlene kadar sürdü. Son aşamada prensipte anlaştık ama olmadı, biliyorsunuz. Ben aday olmayınca gerçekleşmedi. O da şu an Napoli'de mutlu" dedi.

