Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 1-2 mağlup ederek 11 maçlık seriye son verdi
Sakaryaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine 18. haftada Göztepe son verdi. İzmir ekibi haftaya aynı puanda girdiği rakibine karşı deplasmanda 3 puandan fazlasını kazandı.
Göztepe Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor'u deplasmanda 1-2 mağlup etti.
4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bodrum'da sona eren İzmir'in Sarı-Kırmızılı ekibi puana puana girdiği haftada Sakaryaspor karşısında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Stoilov yönetimindeki Göztepe 35 puanla 2. sıraya yükselirken, 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sakaryaspor 32 puanla 4. sırada kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Bülent Uzun, Rotman (Dk. 73 Simon), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Kasongo), Del Valle, Erdi Dikmen
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Traore (Dk. 67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90 Ümit Akdağ), İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Nielsen (Dk. 90 Heliton), Yalçın Kayan (Dk. 76 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 76 Ramon Pascal), Ogün Bayrak
Goller: Dk. 8 Tijanic, Dk. 78 Ahmet Ildız (Göztepe), Dk. 90+3 Kasongo (Sakaryaspor)
Sarı kart: Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)
Kaynak: Türkiye Gazetesi