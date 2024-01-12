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    Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 1-2 mağlup ederek 11 maçlık seriye son verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sakaryaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine 18. haftada Göztepe son verdi. İzmir ekibi haftaya aynı puanda girdiği rakibine karşı deplasmanda 3 puandan fazlasını kazandı.

    Göztepe deplasmanda Sakaryaspor&#039;u 1-2 mağlup ederek 11 maçlık seriye son verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Göztepe Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor'u deplasmanda 1-2 mağlup etti.

    4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bodrum'da sona eren İzmir'in Sarı-Kırmızılı ekibi puana puana girdiği haftada Sakaryaspor karşısında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

    Stoilov yönetimindeki Göztepe 35 puanla 2. sıraya yükselirken, 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sakaryaspor 32 puanla 4. sırada kaldı.

    Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 1-2 mağlup ederek 11 maçlık seriye son verdi

    Stat: Yeni Sakarya Atatürk

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı

    Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Bülent Uzun, Rotman (Dk. 73 Simon), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Kasongo), Del Valle, Erdi Dikmen

    Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Traore (Dk. 67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90 Ümit Akdağ), İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Nielsen (Dk. 90 Heliton), Yalçın Kayan (Dk. 76 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 76 Ramon Pascal), Ogün Bayrak

    Goller: Dk. 8 Tijanic, Dk. 78 Ahmet Ildız (Göztepe), Dk. 90+3 Kasongo (Sakaryaspor)

    Sarı kart: Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GöztepeSakaryaspor
    Haberler > Spor > Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 1-2 mağlup ederek 11 maçlık seriye son verdi
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