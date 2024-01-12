Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 1-2 mağlup ederek 11 maçlık seriye son verdi

Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı geldi

Leonardo Bonucci Fenerbahçe'den reddedemeyeceği bir teklif aldı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı; gelin tüm ülkemizin gözü önünde konuşalım

Trabzonspor Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı

Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Seçil Erzan: "Semih Kaya bu kadar faiz almasaydı böyle olmayacaktı."