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Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı geldi
Kaynak: AA / Düzenleyen: Kemal Ilıkan
FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü ve Kayserispor'a 3'er, Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.
TRANSFER YASAĞI SÜPER LİG'LE SINIRLI DEĞİL
Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:
Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.
Düzenleyen: Kemal Ilıkan - Spor
Kaynak: AA
Kaynak: AA