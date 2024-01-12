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    Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı geldi

    Kaynak: AA / Düzenleyen:

    FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

    Süper Lig&#039;de mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı geldi
    Spor Haberleri  / AA

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü ve Kayserispor'a 3'er, Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.

    TRANSFER YASAĞI SÜPER LİG'LE SINIRLI DEĞİL

    Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

    Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: AA
    Haberler > Spor > Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı geldi
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