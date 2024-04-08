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Haberler > Spor > Göztepe Süper Lig'e göz kırptı! İzmir ekibi Erzurumspor'u farklı mağlup etti

Göztepe Süper Lig'e göz kırptı! İzmir ekibi Erzurumspor'u farklı mağlup etti

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Göztepe Süper Lig&#039;e göz kırptı! İzmir ekibi Erzurumspor&#039;u farklı mağlup etti

Spor Haberleri

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor'u konuk eden Göztepe, sahadan 3-0 galip ayrılarak, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

Göztepe, TFF 1. Lig'in 29. haftasında ağırladığı Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

İkinci sırada bulunan Ege ekibinin galibiyet gollerini Cardoso (2) ve Mustafa Yumlu (kendi kalesine) kaydetti.

Ligin bitmesine 5 hafta kala üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor ile puan farkını 9'a çıkaran Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e göz kırptı.

Göztepe Süper Lig'e göz kırptı! İzmir ekibi Erzurumspor'u farklı mağlup etti - 1. Resim

GÖZTEPE - ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 90 Nielsen), Celil Yüksel (Dk. 85 Atınç Nukan), Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis, Messaoudi (Dk. 75 Ramon), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Romulo (Dk. 90 Mamah),

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 82 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün (Dk. 72 Rosheuvel), Eren Tozlu, Ufuk Budak (Dk. 24 Özgür Sert), Muhammed Furkan Özhan, Mustafa Yumlu, Lameira, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp,

Goller: Dk.1, Dk. 71 Romulo, Dk. 76 Dennis, (Göztepe),

Kırmızı kart: Dk. 59 Celal Hanalp (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 61 Romulo, Dk. 86 Tarkan Serbest (Göztepe), Dk. 70 Muhammet Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

 

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