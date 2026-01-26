UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde 28 Ocak Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City, adeta bir sakatlık ve lisans kriziyle boğuşuyor. İngiliz devinde kritik maç öncesinde toplamda 10 oyuncu kadroda yer alamayacak.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray mücadelesi öncesi sakatlık, ceza ve lisans engelleri nedeniyle tam 10 oyuncusundan mahrum kaldı.

City, savunma hattı sakatlıklar nedeniyle ciddi şekilde sarsılmış durumda. Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias'ın sakatlıkları sürerken, yeni transferlerden Marc Guehi de UEFA lisans dönemi henüz başlamadığı için bu maçta forma giyemeyecek. Orta sahada ise takımın en önemli isimlerinden Rodri cezalı olduğu için takımdaki yerini alamayacak; Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic'in ise sakatlıkları devam ediyor.

Guardiola kara kara düşünüyor! Galatasaray maçında 10 yıldız isim yok

HÜCUM HATTI VE TRANSFER ENGELİ

Galatasaray maçı öncesinde İngiliz temsilcisinde hücum kanatlarında da eksikler dikkat çekiyor. Savinho ve Oscar Bobb sakatlıkları nedeniyle maça yetiştirilemedi.

Ayrıca kulübün 72 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Antoine Semenyo, Guehi ile aynı nedenden dolayı, yani UEFA lisansı olmadığı için Galatasaray karşısında sahaya çıkamayacak.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Eksiklere rağmen iddialı açıklamalarda bulunan teknik direktör Pep Guardiola, Galatasaray maçının kendileri için kritik olduğunu belirterek, "Galatasaray'ı yenmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Zorlu mücadelede Manchester City'nin muhtemel 11'i şu şekilde bekleniyor:

Donnarumma, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland.

