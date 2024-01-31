Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: 65 yıl sonra 4 dünya şampiyonu çıkardık

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek'e özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL - HASAN SARIÇİÇEK - Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Avrupa Şampiyonası öncesi ata sporumuzu konuştuk.

İşte başkanın sorularımıza verdiği cevaplar:



-Spora gerekli ilgi ve destek sağlanıyor mu? Nerede futbol? Nerede basketbol?

Ben minderden geldim federasyon başkanı olarak dünle bugün arasındaki farkı iyi biliyorum. Çok şanslıyız... İmkân ve fırsat anlamında sporu, sporcuyu seven, önem, değer ve inanılmaz destek veren bir Cumhurbaşkanımız var. Bu ilgi ve yatırımın karşılığını spor camiası; takım sporlarında voleybol ve ferdi branşta güreş dışında maalesef tam veremiyor. Nerede futbol? Nerede basketbol? Bu manada spor camiasının Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük borcu var.





-Federasyonunuzu başarılı buluyor musunuz?



Hiç mütevazı olmayacağım, 65 yıl sonra ilk defa 4 dünya şampiyonu çıkardık. Son iki yılda 9'u altın 7'si gümüş, 4'ü bronz; 20 madalya kazanarak 100 yılın başarısını elde ettik. Türkiye, 2022 Dünya Şampiyonası'nda 4 altın ve 4 bronz kazandı. 2023'te grekoromende 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile 93 puanla takım halinde üçüncü oldu. Buse Tosun, finalde Mogol Enkhsaikhan'ı tuşladı ve Yasemin Adar Yiğit'ten sonra kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Yetti mi, hayır! Bu ülkeye bayraklaşmak yakışır.



-Avrupa Şampiyonası’nda kaç madalya hedefliyorsunuz?



Asıl hedef Paris Olimpiyatları



Şimdi hedef çok daha ötesi. 10 sıkletin onunda da iddialıyız. Ancak 2024 Paris Olimpiyatları öncesi 12-18 Şubat arasında Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası bizim için amaç değil araç. Sadece büyük gururumuz Rıza Kayaalp, Bükreş’te 13. Defa Avrupa şampiyonu olup, minderin efsanesi Alexander Karalin’i geçmek istiyor. İnanıyorum ki bunu da başaracaktır. Asıl hedef ise olimpiyat. Paris’te bayraklaşacağız. Bükreş’e sürdürülebilir başarı adına Alperen Berber gibi 4 genç götüreceğiz. Böylece hem milli takım havuzunu genişleteceğiz hem de gençlere tecrübe kazandırmak suretiyle geleceğimizi güçlü kılacağız.





-Gençlerden madalya bekliyor musunuz?



''Sen neden şampiyon olmayasın?''

Evet… Güreş ata sporumuz ve bayraklaşmaya mecburuz. Şükür, bayraklaşıyoruz da. Ancak sistem olmadan başarı olmaz. Başarının sırrı ekip ruhu, güçlü rekabet ve adil yönetimde saklı. Adalet olmazsa olmazımız. Bir güreşçimiz ''Mayo benim hakkımdı, başkasına verdin'' derse o gece sabaha kadar uyuyamam. Niye? Ben de onlar gibi minderden geldim ve o acıyı iyi bilirim. Greko’nun başına 2 Dünya ve 4 Avrupa Şampiyonu Nazmi Avluca’yı getirdik, yıllar sonra Mehmet Akif Prim ve Mahmut Demir gibi efsanelerimiz bizimle.