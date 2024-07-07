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Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Hollanda'ya elendiği karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu, Türkiye&#039;nin Hollanda&#039;ya elendiği karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğuldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti. A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından gözyaşlarına boğuldu.

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Türkiye 1-0 geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Hollanda'ya elendiği karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

KAPTAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Turnuva boyuncu takımı yalnız bırakmayan Türk taraftarlar, maç sonunda oyuncuları tribünlere çağırdı ve alkışladı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu önderliğinde tüm takım taraftarın yanına gitti. Çalhanoğlu, tribünleri selamladığı sırada gözyaşlarına boğuldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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