Türkiye Gazetesi
Hakan Safi'den gece yarısı Hakan Çalhanoğlu bombası!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
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Spor az önce
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
- Haber, Yağız Sabuncuoğlu'nun bilgisine dayanmaktadır.
- Anlaşma, Hakan Safi'nin başkan seçilmesi durumunda resmiyete kavuşacak.
- Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter ile ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
- Çalhanoğlu, geride kalan sezonda 30 maçta 12 gol ve 7 asist kaydetti.
Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ile seçim yarışına giren ve art arda transfer açıklamaları yapan Hakan Safi'nin, 32 yaşındaki yıldız orta saha ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen milli futbolcu Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Haberde, Hakan Safi'nin başkan seçilmesi durumunda, transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Hakan Safi'nin seçim hesabından Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.
INTER İLE İKİNCİ ZAFER
Geçtiğimiz sezon Inter ile ikinci şampiyonluğunu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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