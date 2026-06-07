Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ile seçim yarışına giren ve art arda transfer açıklamaları yapan Hakan Safi'nin, 32 yaşındaki yıldız orta saha ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

3+1 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen milli futbolcu Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde, Hakan Safi'nin başkan seçilmesi durumunda, transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Hakan Safi'nin seçim hesabından Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.

INTER İLE İKİNCİ ZAFER

Geçtiğimiz sezon Inter ile ikinci şampiyonluğunu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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