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    • Haberler > Spor > Hakim Ziyech en son İsmail Kartal'ın karşısına çıktı yıldız futbolcu kayıplara karıştı

    Hakim Ziyech en son İsmail Kartal'ın karşısına çıktı yıldız futbolcu kayıplara karıştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hakim Ziyech en son İsmail Kartal&#039;ın karşısına çıktı yıldız futbolcu kayıplara karıştı

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray-Sparta Prag maçından sonra SkySpor kanalında çok önemli değerlendirmelerde bulunan Batuhan Karadeniz, Faslı orta saha Hakim Ziyech hakkında 'nerde olduğunu ne yaptığını kimse bilmiyor ortada öyle geziyor. Para problemini kriz haline getirdi' ifadelerini kullandı.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sparta Prag'ı Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'nin golleriyle 3-2 yenen Galatasaray'da Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. 5 golün atıldığı 90 dakikanın ardından Hakim Ziyech hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Batuhan Karadeniz yıldız futbolcu için 'Ziyech'i gören var mı, nerde olduğunu ne yaptığını kimse bilmiyor' ifadelerini kullandı.

    İCARDİ TOPLA BULUŞAMIYOR

    Ben golcüydüm çok da golcü oyuncu gördüm ama İcardi başka bir seviye, İcardi ileride topla buluşamıyor artık soğudu, geriye gelip asist yapmaya çalışıyor. İcardi artık 10,5 numara gibi oldu. Berkan Kutlu sıkıştığında topu şişiriyor, tamam sıkıştığında anlarım ama neden Kerem Aktürkoğlu'na uzun atıyor topu bunu anlayamıyorum.

    ZAHA'NIN DAHA ERKEN OYUNA GİRMESİ LAZIMDI

    Tete'nin bu takımda 30 saniye forma giymesi haram. Zaha neden 83'te oyuna girer? Barış sağ beke çekilip Zaha'nın ikinci yarıda oyuna girmesi lazımdı, Prag da 10 kişi kalırken Zaha'nın daha erken girmesi gerekmez miydi? Galatasaray'da bir an önce Köhn'ün takıma monte olması lazım. 

    Hakim Ziyech en son İsmail Kartal'ın karşısına çıktı yıldız futbolcu kayıplara karıştı

    İcardi'nin attığı goldeki rahatlığı gördünüz mü? Orda İcardi şunu diyor 'Allah kahretmesin, zaten topla buluşamıyorum, döneyim de vurayım artık...' Bazı kırmızı kartlar maç kazandırır Nelsson orada rakibini düşürmese geriye düşecekti. 

    BARIŞ ALPER YILMAZ ÇOK ÖZ VERİLİ

    Galatasaray berabere kalsaydı da tur atlardı, Galatasaray oradan galibiyetle döner. Galatasaray dün akşam haddinden fazla alan ve zaman verdi. Ben bir oyuncunun niyetine bakarım Barış Alper Yılmaz'ın dili yeşil sahaya kadar çıktı koşuyor, arkadaşlarına yardım ediyor, skora etki etmeye çalışıyor...

    ZİYECH'İN SAKATLIĞI YOK

    Galatasaray yıldız olduğu için Ziyech'i transfer etti ama şu ana kadar oyun olarak Ziyech Galatasaray'a hiçbir şey vermedi sakatlık problemi varmış arka adale olsa 2 hafta arka adale alt olsa 3 hafta... Ziyech'ın sakatlığı yok para problemleri sonrasında kriz çıkardı iş buralara kadar geldi. Ziyech Süper Lig'de en son 0-0 biten Fenerbahçe maçında forma giymişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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