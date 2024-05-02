Hasan Arat'ın Almanya seferi boşa değilmiş! Beşiktaş'ın başına o ismi getiriyor yeni teknik direktör

Bu sezon 6 teknik direktör değiştiren Beşiktaş son olarak Fernando Santos ile yollarını ayırmış ve takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti. Gelecek sezon için teknik direktör arayışında olan siyah-beyazlılarda ilk aday belli oldu. İşte haberin detayları.

Beşiktaş yeni sezon öncesinde takımın başına getireceği ismi netleştirmek istiyor ve bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Takımı emin ellere emanet etmek isteyen Kara Kartal, yeni teknik patronunu bulmuş olabilir.

Bir dizi görüşmelerde bulunmak için Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat önceki akşam oynanan Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmasını da takip etti. Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile de buluşan Arat, teknik direktör çıkarması da yaptı.

KARA KARTAL'IN 1 NUMARALI HEDEFİ

Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılarda bir numaralı hedef Hansi Flick. Daha önce gündemine Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Edin Terzic ve Niko Kovac'ı getiren Beşiktaş'ta, başkan Arat'ın aklındaki ismin Hansi Flick olduğu bildirildi.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nı çalıştırdıktan sonra boşa çıkan 59 yaşındaki teknik adam ve Arat, Almanya'da bir görüşme gerçekleştirecek.