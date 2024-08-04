Helal bizim çocuklara! Olimpiyatlarda dün tarihi başarılar geldi

16 yaşındaki yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metrede finale kalıp ülkemize bir ilki yaşattı. Millî atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada (Tokyo’nun ardından) en iyi 12 atlet arasına girip final bileti aldı

Paris’te dün Türk rüzgârı esti. Kuşkusuz bizi en çok sevindiren ve tarihe geçen başarı 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli’den geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe sporcusu Tunçelli, erkekler 1.500m elemelerinde 14:45.27’lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale adını yazdırdı. Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcusu olan 16 yaşındaki Kuzey bugün 19.37’de finalde sahne alacak. Bir diğer final bileti ise Ersu Şaşma’dan geldi.

BİZİ FİNALE ALIŞTIRDI

Paris’teki oyunlarda milli atlet, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı. Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk olan Ersu, bu başarısını Paris’te de tekrarladı. Şaşma’nın final yarışması yarın 20.00’de başlayacak.

OLİMPİYATLARDA DÜN

Judoda karışık takımımız. Güney Kore’ye 4-1 yenildi ve erken elendi.

Kayhan Özer, erkekler 100 metre elemelerinde 7’nci olarak finale kalamadı

Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, G. Koreli rakibine çeyrek finalde yenilip elendi.

Paris’te teniste tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng, Hırvat Donna Vekic’i 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

SÜRMENELİ VEDA ETTİ, ÇAKIROĞLU ALTINA DOĞRU

Son olimpiyat şampiyonu millî boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Paris’te 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Busenaz, turnuvaya veda etti. Busenaz, Taylandlı Suwannapheng’i 2022’de yenip finale çıkmış, sonra da dünya şampiyonu olmuştu. Erkek olduğu iddia edilen tartışmalı isim Cezayirli Imane Khelif ise yarı finalde Suwannapheng’in rakibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu ise 50 kiloda Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja’yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Buse Naz’ın finale yükselme maçı salı akşamı yapılacak.

SULTANLARIN RAKİBİ İTALYA

Filenin Sultanları, olimpiyatlarda bugün grubun son maçında İtalya ile karşılaşacak. Paris’teki South Paris Arena’da oynanacak mücadele, 10.00’da başlayacak. Oyunlarda ilk iki maçını kazanarak çeyrek finali garantileyen millîler İtalya ile grup liderliği için mücadele edecek. Maç TRT Spor ekranlarında olacak.

OLİMPİYATLARDA BUGÜN

10.30 Okçuluk son 16 turu bireysel (Mete Gazoz-T. Chirault)

11.22 Okçuluk son 16 turu bireyel (Berkim Tümer-B. Ellison)

12.16 Boks-Kadınlar Tüy Sıklet çeyrek final (Esra Yıldız-J. Romeu)

13.05 Yelken yarışları başlıyor

17.34 Boks-Kadınlar Horoz Sıklet yarı final (Hatice Akbaş-A.J. Im)

20.55 Kadınlar Yüksek Atlama (Buse Savaşkan)