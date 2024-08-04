Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Helal bizim çocuklara! Olimpiyatlarda dün tarihi başarılar geldi

Helal bizim çocuklara! Olimpiyatlarda dün tarihi başarılar geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Helal bizim çocuklara! Olimpiyatlarda dün tarihi başarılar geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 yaşındaki yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metrede finale kalıp ülkemize bir ilki yaşattı. Millî atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada (Tokyo’nun ardından) en iyi 12 atlet arasına girip final bileti aldı

Paris’te dün Türk rüzgârı esti. Kuşkusuz bizi en çok sevindiren ve tarihe geçen başarı 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli’den geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe sporcusu Tunçelli, erkekler 1.500m elemelerinde 14:45.27’lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale adını yazdırdı. Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcusu olan 16 yaşındaki Kuzey bugün 19.37’de finalde sahne alacak. Bir diğer final bileti ise Ersu Şaşma’dan geldi.

Helal bizim çocuklara! Olimpiyatlarda dün tarihi başarılar geldi - 1. Resim

BİZİ FİNALE ALIŞTIRDI

Paris’teki oyunlarda milli atlet, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı. Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk olan Ersu, bu başarısını Paris’te de tekrarladı. Şaşma’nın final yarışması yarın 20.00’de başlayacak.

Helal bizim çocuklara! Olimpiyatlarda dün tarihi başarılar geldi - 2. Resim

OLİMPİYATLARDA DÜN

Judoda karışık takımımız. Güney Kore’ye 4-1 yenildi ve erken elendi.
Kayhan Özer, erkekler 100 metre elemelerinde 7’nci olarak finale kalamadı
Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, G. Koreli rakibine çeyrek finalde yenilip elendi.
Paris’te teniste tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng, Hırvat Donna Vekic’i 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

SÜRMENELİ VEDA ETTİ, ÇAKIROĞLU ALTINA DOĞRU

Son olimpiyat şampiyonu millî boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Paris’te 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Busenaz, turnuvaya veda etti. Busenaz, Taylandlı Suwannapheng’i 2022’de yenip finale çıkmış, sonra da dünya şampiyonu olmuştu. Erkek olduğu iddia edilen tartışmalı isim Cezayirli Imane Khelif ise yarı finalde Suwannapheng’in rakibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu ise 50 kiloda Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja’yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Buse Naz’ın finale yükselme maçı salı akşamı yapılacak.

Helal bizim çocuklara! Olimpiyatlarda dün tarihi başarılar geldi - 3. Resim

SULTANLARIN RAKİBİ İTALYA

Filenin Sultanları, olimpiyatlarda bugün grubun son maçında İtalya ile karşılaşacak. Paris’teki South Paris Arena’da oynanacak mücadele, 10.00’da başlayacak. Oyunlarda ilk iki maçını kazanarak çeyrek finali garantileyen millîler İtalya ile grup liderliği için mücadele edecek. Maç TRT Spor ekranlarında olacak.

OLİMPİYATLARDA BUGÜN

10.30 Okçuluk son 16 turu bireysel (Mete Gazoz-T. Chirault)
11.22 Okçuluk son 16 turu bireyel (Berkim Tümer-B. Ellison)
12.16 Boks-Kadınlar Tüy Sıklet çeyrek final (Esra Yıldız-J. Romeu)
13.05 Yelken yarışları başlıyor
17.34 Boks-Kadınlar Horoz Sıklet yarı final (Hatice Akbaş-A.J. Im)
20.55 Kadınlar Yüksek Atlama (Buse Savaşkan)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mourinho'nun Lille planı belli: Durdur ve vur
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'nun Lille planı belli: Durdur ve vur - SporMourinho'nun Lille planı belli: Durdur ve vurMilli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda yarı finale yükseldi - SporMilli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda yarı finale yükseldiImmobile, Icardi'nin rekorunu kırdı! İtalyan golcü gelir gelmez tarihe geçti - SporImmobile, Icardi'nin rekorunu kırdıSüper Kupa'da tarihi şampiyonluk! Beşiktaş, Galatasaray'a 5 attı - SporSüper Kupa Beşiktaş'ın olduBusenaz Sürmeneli yarı final şansını yitirdi! Milli boksör Paris 2024'e veda etti - SporBusenaz Sürmeneli veda ettiGalatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük kavga! Taraftarlar birbirine girdi - SporGalatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük kavga!
Sonraki Haber Yükleniyor...