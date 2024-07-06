Hepimiz Merih’iz... UEFA'nın skandal kararına karşı Türk dünyası ayağa kalktı

“Bozkurt” işareti için Merih’e 2 maç ceza veren UEFA, hem ‘Bizim Çocuklar’ı hem de 85 milyonu kenetledi.

Türkiye’nin EURO 2024’te Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı maçta zaferi bozkurt işaretiyle kutlayan Merih Demiral, UEFA’ya battı! Avrupa futbolunun üst çatısı, millî oyuncuya skandal bir kararla iki maç men cezası verdi. Avrupa’nın ikiyüzlülüğü bir kere daha ortaya çıktı. Slovakya yedek kulübesine cinsel organını gösteren İngiliz futbolcu Jude Bellingham’a ertelemeli bir maç ceza veren UEFA, Merih’e gelince ertelemesiz iki maç men cezası kesti. TFF, bu skandal kararı CAS’a taşımak istedi ancak iki maç ve altındaki cezalarda CAS başvuruları kabul etmiyor.

30 SAYFALIK SAVUNMA

TFF, 30 sayfalık savunmasında daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğunu öne çıkardı. Ancak ceza daha geceden verilmişti! UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesinin başkanının Avusturyalı Thomas Partl oluşu bile UEFA’nın bu konuda peşin fikirli davranacağının göstergesiydi. UEFA, TFF’ye “Merih ile ilgili savunmanızı sabaha kadar gönderin” dedi, ancak bu savunma dikkate alınmadan ceza kesildi ve Alman Bild gazetesine sızdırıldı.

TARİHTE HİÇ ÖRNEĞİ YOK

Geçmiş turnuvalarda benzer hareketlere imza atan oyunculara ceza verilmemişti. EURO 2016’da Sırp Tosic’in ‘çetnik’ selamına, 2018 Dünya Kupası’nda da Xhaka ile Shaqiri’nin yaptığı ‘çift kartal” işaretlerini UEFA sadece 10 bin İsviçre frangı cezayla geçiştirmişti. UEFA’nın çeyrek final maçımızdan önce takımın konsantrasyonunu bozmaya çalışması büyük tepki çekti. Ceza, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Türk taraftarlar UEFA’yı mail bombardımanına tuttu. Türkiye, tarihinin en kritik maçlarından birinde en önemli oyuncularından birinden mahrum bırakıldı.

BUNLARA CEZA ÇIKMADI BİRÇOK ÖRNEK VAR

Merih kararı UEFA’nın çifte standardını ortaya koyan örneklerle dolu. Sırpların çetnik selamından, Arnavut asıllı oyuncuların çift başlı kartalına, Lokomotiv Moskovalı Dmitry Tarasov’un Putin tişörtüne, Pep Guardiola’nın Katalanların bağımsızlığı için göğsüne taktığı sarı kurdeleye kadar birçok olayda men cezası çıkmadı.

ERDOĞAN SERT ÇIKTI: KARTALA, HOROZA BİR ŞEY DİYEN YOK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merih Demiral’a verilen ceza hakkında konuştu. Erdoğan, “Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdı. İnşallah biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım” ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: SAHADA 11 MERİH!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA’nın Merih Demiral kararı için "Maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır. Hollanda maçında sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral'ın yerine de oynayacak" dedi.

ANKARA'DAN TEPKİ TAKIMI GERİ ÇEKELİM!

UEFA’nın skandal kararına tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı, kararın esefle karşılandığını bildirdi. Bakan Osman Aşkın Bak cevabın yeşil sahada verileceğini ifade etti. CHP lideri Özgür Özel “Bu hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “UEFA bu laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Millî Takım’ımızın Türkiye’ye dönüşü millî haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır” açıklamasını yaptı.

HAZIMSIZLIK FERDİ'Yİ "HAİN" İLAN ETTİLER

Sergilediği futbolla dünyayı kendine hayran bırakan Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu’nun annesi ve babası Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollanda’nın alt yaş gruplarında formasını giydikten sonra Türkiye’yi seçen Ferdi için tehditler aldıklarını söyleyen Kadıoğlu ailesi “Ferdi, Türkiye forması giydiği için ‘hain’ olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Türkiye Ferdi’ye inandığını gösterdi” diye konuştu.

BİZ HAZIRIZ

Ay yıldızlı takımımız, Hollanda maçının hazırlıklarını Barsinghausen’deki kamp merkezinde sürdürdü. Bir süredir adalesindeki zorlanma sebebiyle idmanlara çıkamayan Samet, takımla çalıştı. Millîler idmanın ardından maçın oynanacağı Berlin’e gitti.

SIRA SENDE PORTAKAL!

EURO 2024’te destan yazan ay yıldızlı takım, Hollanda’yı yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. 6-1’i unutmadık

Avrupa Şampiyonası’nda fırtınalar estiren A Millî Takım’ımız çeyrek final maçında bu gece Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda’yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki maç, 22.00’de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Hollanda, “En iyi üçüncüler” kontenjanından yoluna devam edip son 16 turunda Romanya’yı elemişti. Portakallar, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’ye karşı 4-2’nin rövanşını 6-1’le almıştı. Türkiye, hazırlık maçında 6-1 yenildiği Avusturya’yı eleyerek bu hesabı kapatmıştı. Şimdi sıra Hollanda’da…

MONTELLA’DAN HOLLANDA MAÇI SÖZLERİ