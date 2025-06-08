Her yol Paris! Fenerbahçe, Fransız devinin kadroda düşünmediği yıldızların peşinde

Başkan Ali Koç, yakın arkadaşı olan PSG’nin patronu Al-Khelaifi ile ilişkilerini kullanıp yıldız isimlerin transferlerini bitirme çabasında. Ancak Skriniar, Muani ve Lee, hepsi de zor

EMİN ULUÇ Kadrosunu en az dört marka isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bu sezon kupalara ambargo koyan PSG’nin kadroda düşünmediği oyuncuların peşine düştü.

SKRİNİAR KOLAY DEĞİL

Başkan Ali Koç, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi’yle olan dostluğunu kullanarak transferleri biran önce bitirmek için uğraşıyor. Ancak iş sadece PSG’de bitmiyor, oyuncuların da sarı lacivertlilerin şartlarını kabul etmesi gerekiyor. Milan Skriniar’ın bonservisini alma konusunda Fransız deviyle prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, henüz Slovak savunmacıyla 12 milyon avroluk yıllık ücretini aşağı çekmesi yönünde el sıkışamadı.

LEE'NİN GÜNDEMİ FARKLI

Fenerbahçe, sezonu Juventus’ta geçiren Kolo Muani’yi kiralamak için de PSG’yle el sıkıştı. Fakat, 26 yaşındaki Fransız golcüyle henüz bir anlaşma gerçekleşmiş değil. Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istese de Muani’nin de 12,5 milyon avro civarında olan ücretinden çok taviz vermek istemediği belirtiliyor. Adı Fenerbahçe’yle anılan bir diğer isim olan Güney Koreli Kang-in Lee de PSG’nin oyuncusu. Bu sezon PSG ile 4 kupa kaldıran 24 yaşındaki millî sağ kanat 7,5 milyon avroluk yıllık ücretiyle transferi en yakın isim, ancak onun da gündeminde Türkiye yok.