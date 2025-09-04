Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hidayet Türkoğlu: Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5'inci ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Grubunu lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra ilk kez resmi maçlarda elde edilen Sırbistan galibiyeti ve grup birinciliğini değerlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 12 Dev Adam'ınEuroBasket 2025'te Sırbistan karşısında aldığı 95-90'lık galibiyetin çok değerli olduğunu ve Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edineceğini söyledi.

Hidayet Türkoğlu: Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği - 1. Resim

"NAMAĞLUP GRUP LİDERİ OLMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Tüm oyuncularla gurur duyduğunu dile getiren Türkoğlu, "Bu galibiyetin değeri, sadece namağlup şekilde grup lideri olmaktan çok daha fazlasıdır. Sırbistan karşısında elde ettiğimiz bu başarı; oyuncularımızın inancı, birlik duygusu ve sahadaki kararlılıklarının yanı sıra Ergin Ataman'ın ve teknik ekibimizin katkılarıyla Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edinecektir. Her bir oyuncumuzu yürekten kutluyorum. Bu galibiyetin bizlere yaşattığı heyecan ve gurur için hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu: Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği - 2. Resim

"YOLUMUZA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ"

TBF Başkanı Türkoğlu, EuroBasket 2025'te Türk milletinin desteğiyle madalya hedefine adım adım ilerleyeceklerine inandığını dile getirdi.

İsveç ile 6 Eylül'de yapacakları son 16 turu maçının önemine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, "Şimdi önümüzde büyük önem taşıyan İsveç karşılaşması var. Dinlenip en iyi şekilde hazırlanarak o maça odaklanmalıyız. Bu yolculukta bizlere en büyük güç katan şey ise milletimizin desteği. Taraftarlarımızın tribünde ve ekran başında yanımızda olacağına inanıyor, onların coşkusuyla yolumuza daha güçlü devam edeceğimizi biliyoruz" dedi.

