Hidayet Türkoğlu: Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 12 Dev Adam'ınEuroBasket 2025'te Sırbistan karşısında aldığı 95-90'lık galibiyetin çok değerli olduğunu ve Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edineceğini söyledi.

"NAMA Ğ LUP GRUP L İ DER İ OLMAKTAN Ç OK DAHA FAZLASI "

Tüm oyuncularla gurur duyduğunu dile getiren Türkoğlu, "Bu galibiyetin değeri, sadece namağlup şekilde grup lideri olmaktan çok daha fazlasıdır. Sırbistan karşısında elde ettiğimiz bu başarı; oyuncularımızın inancı, birlik duygusu ve sahadaki kararlılıklarının yanı sıra Ergin Ataman'ın ve teknik ekibimizin katkılarıyla Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edinecektir. Her bir oyuncumuzu yürekten kutluyorum. Bu galibiyetin bizlere yaşattığı heyecan ve gurur için hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZA DAHA G ÜÇ L Ü DEVAM EDECE Ğİ Z"

TBF Başkanı Türkoğlu, EuroBasket 2025'te Türk milletinin desteğiyle madalya hedefine adım adım ilerleyeceklerine inandığını dile getirdi.

İsveç ile 6 Eylül'de yapacakları son 16 turu maçının önemine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, "Şimdi önümüzde büyük önem taşıyan İsveç karşılaşması var. Dinlenip en iyi şekilde hazırlanarak o maça odaklanmalıyız. Bu yolculukta bizlere en büyük güç katan şey ise milletimizin desteği. Taraftarlarımızın tribünde ve ekran başında yanımızda olacağına inanıyor, onların coşkusuyla yolumuza daha güçlü devam edeceğimizi biliyoruz" dedi.