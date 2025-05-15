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Icardi'den Muslera'nın paylaşımına flaş yorum! Kupa fotoğrafının altına yazdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Icardi&#039;den Muslera&#039;nın paylaşımına flaş yorum! Kupa fotoğrafının altına yazdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'da kupayı kaldıran isim kaptan Muslera olurken, deneyimli eldivenin kupayla yaptığı paylaşıma Mauro Icardi'den gelen yorum dikkat çekti.

Galatasaray, Gaziantep'te oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, rakibin 3-0'la geçerek 19'uncu kez bu kulvarda şampiyon oldu.

GALATASARAY'DA 18'İNCİ KUPA

Galatasaray'ın şampiyonluğu ile deneyimli kaleci Fernando Muslera, tarihi bir başarıya imza attı. Muslera, sarı kırmızılılardaki kariyerinde 18'inci kez kupa kazandı ve böylece Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu.

'SEZON SONUNDA GİDECEK' İDDİASI

Türk futbolunda 'en fazla kupa kazanan futbolcular' sıralamasında Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı eldivenin ülkesine döneceği iddiaları birkaç haftadır futbol gündemini meşgul ederken, son paylaşımına gelen yorum dikkat çekti.

Icardi'den Muslera'nın paylaşımına flaş yorum! Kupa fotoğrafının altına yazdı - 1. Resim

ICARDI'DEN MUSLERA'YA MESAJ

Sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, Muslera'nın sosyal medya hesabından kupa ile paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Icardi, Uruguaylı isme seslenerek, "Bir yıl daha!" mesajı verdi.

Bu paylaşım kısa sürede beğeni yağmurunda tutuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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