Mauro Icardi’nin iki dakika içinde kaçırdığı üst üste penaltılar, Galatasaray’a büyük şok yaşatırken Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut’un kurtarışları mücadeleye damga vurdu.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile oynadığı karşılaşma, Mauro Icardi’nin üst üste kaçırdığı penaltılarla uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Mücadelenin golsüz eşitlikle sürdüğü dakikalarda Sarı-Kırmızılı ekip, art arda kazandığı penaltılarla öne geçme fırsatını yakaladı. Ancak Arjantinli golcü, yaşadığı talihsizlikle takımını öne taşıyamadı.

Icardi’ye kupada büyük şok! 2 dakikada 2 penaltı kaçtı

İlk penaltı vuruşunda topun başına geçen Icardi’nin sert şutunu Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut başarılı bir refleksle kurtardı. Bu pozisyonun hemen ardından hakem, ihlal gerekçesiyle hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Arjantinli yıldız yalnızca iki dakika arayla kullandığı ikinci penaltıdan da yararlanamadı.

Kaçan goller sonrası büyük bir şok yaşayan Icardi, elleriyle yüzünü kapatarak üzüntüsünü yaşarken, Fethiyespor tribünleri ve kalecisi büyük sevinç yaşadı. Mauro Icardi, kurtardığı penaltılar sonrası Arda Akbulut'u tebrik etti.

