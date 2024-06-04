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İlkay Gündoğan'dan Almanya'da yapılan 'Irkçı' ankete tepki! 'Siyasi gelişmelere baktığınızda bu beni hiç şaşırtmadı'

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Spor Haberleri

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan "ırkçı" ankete tepki gösterdi. Gündoğan, bu tür anketlerin yapılmasının ve onlara değer verilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan "ırkçı" ankete tepki gösterdi.

Gündoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan Alman Milli Takımı'nın kampında ülke basınına yaptığı açıklamada, ırkçı tutumlara ilişkin sorunun dünya genelinde var olduğunu herkesin bildiğini belirtti.

İlkay Gündoğan'dan Almanya'da yapılan 'Irkçı' ankete tepki! 'Siyasi gelişmelere baktığınızda bu beni hiç şaşırtmadı' - 1. Resim

SİYASİ GELİŞMELERE BAKTIĞINIZDA BU BENİ ŞAŞIRTMADI

"Yani, son birkaç aydaki, hatta belki de son yıllardaki siyasi gelişmelere baktığınızda bu (anket) beni hiç şaşırtmadı." diyen Gündoğan, muhtemelen bunun gelecekte de böyle olacağını ancak durumun iyileşmesini ümit ettiğini dile getirdi. Gündoğan, "Yine de bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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