'İmdat çekici' Batshuayi çok iddialı: İcardi ile birlikte çok can yakarız

Fenerbahçe’de olduğu gibi Galatasaray’da da son dakika golleriyle ‘kurtarıcı’ rolüne soyunan Belçikalı yıldız “İcardi ile birlikte çok can yakarız” dedi.

Sezona 5-0’lık Süper Kupa hezimetiyle başladıktan sonra ligdeki ilk maçında sahasında Hatayspor’u son dakika golüyle 2-1 yenen Galatasaray’da yüzler gülüyor. Sezonun en çok konuşulan transferlerinden birisi olan Michy Batshuayi, yeni takımına kazandırdığı 3 puanla kahraman hâline gelirken Fenerbahçe’de olduğu gibi Galatasaray’da da son dakika golleriyle kurtarıcı rolünü üstlendi. “Ben demeden asla bitmez” paylaşımıyla iddiasını ortaya koyan Michyi Batshuayi “İcardi’yle oynamak çok kolay” diyerek yeni partnerine de övgüler yağdırdı.

SAHADA İŞİMİ YAPARIM

Üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı olarak tarihe geçen Batshuayi “Oyuna sonradan girsem de çıktım, golümü attım. Buraya gelme sebebim Galatasaray’a bir artı katmak. İlk 11’i zorlamak istiyorum. Fenerbahçe’de de oyuna sonradan girdiğimde ya da ilk 11’de başladığımda hep goller attım. Sahaya girip işimi yaparım ve golümü atıp karşı takımın defansının canını yakarım. İcardi çok özel biri. Penaltıyı bana attırmak istedi. Böyle zeki oyuncularla oynamak kolay. Mertens de bu tarz bir oyuncu. Birlikte çok güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

İMDAT ÇEKİCİ

Michy Batshuayi’nin Süper Lig’de attığı son 10 golün sekizi oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi. 2021-22 sezonundan bu yana Süper Lig’de oynanan maçların 80. dakikasından itibaren en fazla gol atan oyuncular Mauro Icardi (14) ve Michy Batshuayi (12) oldu.

TRİO EKİBİNE GÖRE OFSAYT VAR!

Trio ekibi, G.Saray’ın galibiyet golünü ofsayt olarak değerlendirdi. Batshuayi’nin topla buluşmadan önce ofsayt pozisyonunda rakibine temas ettiği için ‘aktif hâle” geldiği belirtildi. Bülent Yıldırım: Bence bu pozisyon ofsayt. Deniz Çoban: Bence bu bir ofsayt. Bahattin Duran: Bence gol ofsayt. Batshuayi’nin teması yeterli.