İngiliz devi Fransız yıldıza talip! Yönetim 20 milyona 'tamam' diyecek

20 Ocak 2024 08:17 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 08:21

Galatasaray’ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sarı kırmızılı formayla sezon sonunu getiremeyecek gibi görünüyor. Son iki sezondur formuyla Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren Fransız yıldız için Manchester United atağa geçmeye hazırlanıyor. Bayern Münih, PSG ve Arsenal gibi ekiplerin listesinde olan yıldız oyuncuyu Manchester United’ın Hollandalı hocası Erik ten Hag’ın çok istediği ifade edildi. ESPN’de yer alan haberde Erik ten Hag’ın Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarından bu yana Boey’i istediği belirtildi.

SAVUNMA YENİLENİYOR

Yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen Manchester United’ın Everton’dan stoper Jarrad Branthwaite, Bayern Münih’ten Matthijs de Ligt ve Nice’ten Todibo’yu listesine eklediği, sağ bek olarak da Sacha Boey’i düşündüğü belirtildi. Fransız oyuncunun İngiliz ekibine karşı gösterdiği performansın çok beğenildiği ya devre arasında ya da sezon sonunda Sacha Boey için hamle yapılabileceği aktarıldı. Galatasaray yönetimi, 20 milyon avro civarında bir teklif gelmesi durumunda Boey’in gidişine onay verecek.

20'YE KATLAYACAK

Galatasaray’ın Rennes’ten 2021 yılında 1,15 milyon avroya transfer ettiği 23 yaşındaki Sacha Boey, sarı kırmızılı takımla toplamda 82 maça çıkarken 4 gol atıp, 4 de asist yaptı. Boey’in satışı gerçekleşirse sarı kırmızılılara neredeyse 20 katı para kazandıracak.