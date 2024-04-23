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İngiltere Erol Bulut'u konuşuyor! Haftanın en iyi teknik direktörü seçildi

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İngiltere Erol Bulut&#039;u konuşuyor! Haftanın en iyi teknik direktörü seçildi

Spor Haberleri

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'i çalıştıran Erol Bulut, 44. haftaya damgasını vurdu. Türk teknik adam haftanın en başarılı ismi olarak ön plana çıktı.

Championship ekiplerinden Cardiff City'de görev yapan Erol Bulut, 44. haftanın en iyi teknik direktörü seçildi.

Son oynanan maçta Southampton'ı evinde 2-1 mağlup eden Cardiff City, 62 puanla 11. sıraya yükseldi.

Erol Bulut yönetiminde Galler ekibi ligde 44 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik 20 yenilgi elde etti.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

İngiltere Championship'te sezonun son iki haftasına girilirken ilk iki için yarış sürüyor.

Bir maçı eksik Leicester City, 91 puanla ligin zirvesinde yer alırken Leicester'ı 90 puanla Leeds United ve 89 puanla Ipswich Town takip ediyor.

Championship'te ilk ikide yer alan takımlar doğrudan Premier Lig'e yükselecek.

Ligde sezonu 3,4,5 ve 6. sırada tamamlayan ekipler ise Premier Lig'e yükselebilmek için play-off oynayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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