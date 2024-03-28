İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye kötü haber! '50 kez bahis oynadı'

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'ye kötü haber geldi. İngiltere Futbol Federasyonu, İtalyan futbolcuya soruşturma açıldığını açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'ye kötü haber geldi. Bahis soruşturması kapsamında İtalyan futbolcuya soruşturma açıldı.

50 KEZ BAHİS OYNADI

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti." ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara cevap vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi. İtalyan futbolcu, sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.

10 AY CEZA ALMIŞTI

Sandro Tonali İtalya'da top koşturduğu dönemde de bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ekim 2023'te 10 ay futboldan men cezası almıştı.