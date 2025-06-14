İran havadan saldırdı, eski Fenerbahçeli Itoudis'in evi vuruldu

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında Fenerbahçe'nin eski hocası Dimitris Itoudis'in kaldığı bina da vuruldu.

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme geldi, dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok bölgesi İran füzeleri ile vuruldu. Hava saldırılarında Fenerbahçe Beko'nun eski antrenörü olan Dimitris Itoudis'in evinin de vurulduğu öğrenildi.

İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran deneyimli hocanın şu anda memleketi Yunanistan'da olduğu ve binada hasar olmasına rağmen antrenörün dairesinin bundan etkilenmediği belirtildi.

İlgili Haber Fenerbahçe Beko'ya Sertaç Şanlı'dan kötü haber

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

One'ın haberine göre; kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. Hapoel Tel Aviv'den konuya ilişkin yapılan açıklamada Itoudis'in evinin hasar görmediği belirtildi ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmasından kaçınılması gerektiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

2016 ve 2019 yıllarında Rus devi CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu kazanan Itoudis, sonrasında 2022-2023 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe Beko'yu çalıştırmıştı.