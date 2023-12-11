İsmail Hoca için Beşiktaş'ı yenmek gelenek oldu

11 Aralık 2023 07:08 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 07:11

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ı evinde dokuz yıl sonra yenerek liderliğini koruyan Fenerbahçe’de alkışlar İsmail Kartal’a geldi. Nordsjaelland maçı sonrası hedef tahtasına konan tecrübeli teknik adam eze eze alınan derbi zaferiyle sarı lacivertlilerin gönül tahtına bir defa daha kuruldu. Fenerbahçe’ye tarihinin en başarılı sezonunu yaşatmakta olan İsmail Hoca, sarı lacivertlilerle misafir olduğu Beşiktaş’a karşı dördüncü lig maçını da kaybetmeyerek (3 G, 1B), Aykut Kocaman’dan (5 G) sonra bu rekabette 3 galibiyete ulaşan ikinci yerli teknik adam oldu. İsmail Kartal’ın başarısının ardındaki sır ise analiz ve uygulama.

TEBRİK VE UYARI

Derbi öncesi ekibiyle birlikte Samandıra’da inzivaya çekilerek Beşiktaş’ı bu sezon oynadığı tüm maçları izleyen İsmail Kartal, tüm hesaplamaları doğru yaptı ve oyuncuları da hocanın planlarını sahada kusursuz uygulayınca net bir derbi zaferi elde edildi. Beşiktaş rakip cezasına ancak 9 defa girebilirken, koca maçta 1 isabetli şut çekebildi. F.Bahçe ise attığından çok kaçırdığı maçta Beşiktaş ceza sahasına 42 kez girmeyi başardı. Kartal, maç sonunda oyuncularını tebrik etti ancak harcanan pozisyonlar sebebiyle kulak çekmekten de geri kalmadı.

CRESPO KENDİNE GELDİ

Sezon başında gönderilmesi gündemde olan Miguel Crespo bir defa daha İsmail Kartal dokunuşuyla hayat buldu. Kartal’ın bir önceki dönemindeki prenslerinden olan Portekizli, biraz geç de olsa kendine geldi ve formayı kaptı. Ligdeki son dört maça da ilk on birde çıkan Crespo, “Sıramı bekledim. Şansımı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum” dedi.

GOL MAKİNELERİ

Fenerbahçe’nin hücum hattını oluşturan dörtlüden Dzeko, Tadic ve Szymanski, kariyerlerindeki ilk Beşiktaş derbisinde golle tanıştı. İrfan Can ise direğe takıldığı maçı boş geçse de oyunuyla alkış aldı. Dzeko (12), Szymanski (8), Tadic (7) ve İrfan Can (6) toplam 33 golle, ligdeki tüm takımlardan daha fazla skor üretmiş durumda.

BOŞNAK HARİKASI

> Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, kendisine ihtiyar diyenlere inat sahada gençlere taş çıkartıyor. Süper Lig’de 12 golle krallık yarışında zirvede; toplamda 14 gol 7 asistle sarı lacivertlilerin en skoreri olan Boşnak yıldız, fizik gücü, mücadele arzusuyla da takım için çok önemli bir koz oluşturuyor.

> Ceza sahasında top beklemek yerine, sahada ayak basmadık yer bırakmayan Dzeko, orta sahaya gelip top alıyor, ileride pres yapıyor, top saklıyor, kanada açılıp orta yapıyor, en geriye gelip savunmaya destek veriyor. İsmail Kartal da oyun planlarını kaptanlığın hakkını veren Dzeko’nun üzerine kuruyor.