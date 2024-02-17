İsmail Kartal'ın galibiyet açıklaması şaşırttı: Erkek gibi futbol oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Fenerbahçe ikinci yarıda 48'de Serdar Dursun, 65'te Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yendi. Sarı lacivertliler puanını 67 yaptı.

İSMAİL KARTAL: ERKEK GİBİ OYNADIK

"Rakip takımı tebrik ediyorum, oyunu çirkinleştirmediler. Böylesine bir zeminde iki takım da erkek gibi Futbol oynadı. Bu kadar kötü bir zemine rağmen iki takım da ellerinden geleni yapmaya çalıştı. İlk devre istediklerimizi yapamadık. Sahanın bazı yerlerinde su birikintileri vardı. İkinci yarı maçı çevirebileceğine inandığım oyuncuları oyuna aldım. İkinci topları kazandığımızda maçı da kazandık. İyi bir strateji ortaya koymamız gerekiyordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böylesine ağır bir zeminde futbol konuşmak doğru değil."