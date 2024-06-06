İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Bir yıllık anlaşma tamam

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Veda paylaşımındaki sözler gündem oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Veda paylaşımındaki sözler gündem oldu

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşıyan ancak 99 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile yollarını ayıran İsmail Kartal, Suudi Arabistan'a gidiyor.

Sezona oldukça iddialı başlayan ve şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe, hedefine ulaşamayınca teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Geride kalan sezonda Kartal yönetiminde 58 maça çıkan sarı lacivertliler, bu müsabakaların 44'ünü kazanırken, sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. 2.40 puan ortalaması yakalayan ve Süper Lig'de 99 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı.

KARTAL GİTTİ, MOURINHO GELDİ

Bu istatistiklere rağmen şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi yaşandı, Ali Koç yönetimi dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Kartal'ın akıbeti ise merak konusu oldu.

ARABİSTAN EKİBİ İLE ANLAŞTI

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan’dan talip çıktığı öne sürüldü ve Kartal’ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Başarılı çalıştırıcının, sarı lacivertlilere transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic’i de yeni takımına götürmek istediği belirtildi.