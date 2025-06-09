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İsmail Yüksek kararını verdi! Tek bir hedefi var, sözleri çok net

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsmail Yüksek kararını verdi! Tek bir hedefi var, sözleri çok net
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Adı yurt içinde ve yurt dışında birçok takımla anılan Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek'in geleceği belli oluyor.

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan ve beklentilerin altında kalan milli futbolcu için Avrupa'dan ve yurt içinden birçok ekibin devreye girdiği iddia edilmişti. Son dönemde ön plana çıkan takım ise Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i olmuştu.

"TEK HEDEFİM..."

Medyaya yansıyan haberlerde Ukrayna ekibinin İsmail'e "Fenerbahçe'de kazandığının 10 katını teklif ettiği" iddia edilmiş, milli futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Yüksek, gündemdeki iddialar hakkında konuştu ve şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Millî takım kampında tekliflerle ilgili düşünceleri sorulan İsmail “Tek hedefim Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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