İspanyol devi Zaniolo'nun peşinde! Görüşmeler başladı, rakam belli oldu

İspanya'nın büyük kulüplerinden Atletico Madrid'in, bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol temsilcisinin oyuncu için ayırdığı bonservis bedeli belli oldu.

Bonservisi Galatasaray'da olan ancak kiralık olarak Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo'ya transfer teklifi geldi. İspanyol devi Atletico Madrid'in, Zaniolo'nun peşinde olduğu iddia edildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Todofichajes'te yer alan haberde, Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın Nicolo Zaniolo'nun transferi için oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği iddia edildi.

18 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde bu transfer için Atletico Madrid'in kasasından 18 milyon euroya yakın bir paranın çıkabileceği belirtildi. Nicolo Zaniolo kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da, 32 maçta 3 gollük katkı verdi.