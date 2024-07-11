İstanbul'da yürütülen soruşturmada Wesley Sneijder için şok iddia! Comanchero'nun operasyonunda adı geçiyor

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Wesley Sneijder hakkında şok edici bir iddia ortaya atıldı. İşte gelişmeler...

Hollandalı eski milli futbolcu Wesley Sneijder'in adı kara para operasyonunda geçiyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine, Sneijder'in de karıştığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.

Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest kalmıştı.

MASAK, örgütün Türkiye'deki para trafiğini araştırarak hazırladığı raporda, eski 10 numara Sneijder hakkında önemli detaylara yer verdi. Raporda Sneijder'in "gizli ortak" olarak nitelendirilmesi dikkat çekerken, ifadelerde de bu duruma ilişkin ayrıntılar bulunuyor.

ŞİRKET 50 BİN LİRAYA KURULDU

Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014'de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi.

Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75'i Borhan Group'ta, 25'i ise diğer ortağın kontrolündeydi.

WESLEY SNEIJDER BU İŞİN NERESİNDE?

Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı.

MASAK'ın raporuna göre, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.

MASAK HAREKETE GEÇTİ

MASAK müfettişleri, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı.

Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder'in gönderdiği rakam bu rakamın yüzde 50'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.

MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilerde Sneijder'in ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı.

MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijder'in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.