İstenmeyen adam haline gelen Tayfur Bingöl Fernando Santos'un gözüne girdi

17 Ocak 2024 01:11 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 01:23

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında Eyüpspor’u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Yeni hocası Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Karagümrük'ü 3-0'la geçen Siyah-Beyazlılar 2'de 2 yaparken 7 gol attı ve kalesinde gol görmedi.

Fernando Santos, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EYÜPSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM"

İlk yarıda çok kötü bir oyun oynadıklarını dile getiren Santos, “Ofansif olarak fazla şans bulamadık. Hep kısa ve geriye oynadık ve rakibe çok oynama fırsatı verdik. Bunun olma sebeplerinden biri de Arda Turan’ın çok iyi takım ortaya çıkarması. Eyüpspor çok iyi bir takım. Ama bundan bizim de payımız var. Rakibe oynama fırsatı verdik. Oyunu ele geçirmelerine izin verdik. İlk yarıda gol yememek de önemliydi. Ama ikinci yarıda daha önde oynadık. İlk yarıdaki fırsatları rakibe vermedik.

Ofansif olarak daha hızlı aksiyonlarda bulunduk. Daha iyi gittik rakip kaleye, bu sebeple hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sadece 4 gün idman yaptık takımla, çok fazla beraber olamadık. Cumartesi yine maçımız var. Çalışmak zorundayız, iyiye götürmemiz gereken çok şey var. Sürekli çalışarak daha iyiye gitmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

KOLEKTİF OYUN VURGUSU

Tecrübeli teknik adam, çok çalışmaları gerektiğine de vurgu yaparak, “Gelişmemiz lazım. Kazanmak her zaman önemli. Takıma özgüven geliyor. Oyuncular yaptıkları işe inanıyordu. Bu çok iyi bir sinyal. Oyuncularım şu an uğraşıyor, kendilerine gelen özgüvenle. Ama çok çalışmamız lazım. Burada en önemli konu bireysellikten ziyade kolektif şekilde ileri gitmek, takım olarak gelişmek. Oyuncuların takım halinde oynamayı öğrenmesi ve buna devam etmesi lazım” şeklinde konuştu.

Oynat Fernando Santos: İyi oyuncular getireceğiz buraya. Transfer çalışmalarının sorulması üzerine Fernando Santos, “Bu konuları yönetimle hep konuşuyoruz. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. İyi oyuncular getireceğiz buraya. Yönetimle konuşup bu süreci yönlendireceğiz. Benim için oyuncuların çabaları önemli. Mesela bugün Tayfur’un bugün girdikten sora ne yaptığı önemli. Ben daha çok buradaki oyunculara odaklanıyorum” diye konuştu.

SANTOS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Fernando Santos, “Bu konuları yönetimle hep konuşuyoruz. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. İyi oyuncular getireceğiz buraya. Yönetimle konuşup bu süreci yönlendireceğiz. Benim için oyuncuların çabaları önemli. Mesela bugün Tayfur’un bugün girdikten sora ne yaptığı önemli. Ben daha çok buradaki oyunculara odaklanıyorum” diye konuştu.

"HARİKA BİR TARAFTARIMIZ VAR"

69 yaşındaki teknik direktör, taraftarın futbolcuları desteklemesi gerektiğini belirterek, “Harika bir taraftarımız var. Onları da bugün için tebrik ediyorum. Onlar bizim 12. oyuncumuz ve onlar olmadan maç kazanmak çok zor. Bazı oyuncularımın özgüvene ihtiyaçları var. Ben her oyuncuma güveniyorum. O yüzden onları desteklemelerini taraftarımdan bekliyorum” dedi.

"BEŞİKTAŞ HÜCUM OYNAR"

Portekizli çalıştırıcı, savunmayı biraz daha önde kurmaları gerektiğini söyledi. Santos, “Futbolda savunma çok önemli. Beşiktaş gibi bir takım her zaman gol atmalı. Beşiktaş gibi büyük takımlar az gol yiyip, çok gol atarlar ve defans hattının her zaman çok güçlü olması lazım hücum hattının da. Gol yemedik ama savunma hattını geride kuruyoruz. Bunu çözmeliyiz. Savunmayı biraz daha önde kurmalıyız. Bunu düzeltmemiz lazım. Ama gol yemeden bu maçları bitirmek önemli” cümlelerine yer verdi.