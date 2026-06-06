Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adam için düzenlenen törende Başkan Serdal Adalı'nın "Ne para gerekiyorsa harcayacağız" sözleri gündem yaratırken, Futbol Direktörü Önder Özen de 7 transfer hedeflediklerini açıkladı. Taraftarı heyecanlandıran açıklamalar, yeni sezon öncesi büyük bir yapılanmanın sinyalini verdi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törene Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Italiano katıldı. Siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Vincenzo Italiano

"NE KADAR PARA GEREKİYORSA HARCAYACAĞIZ"

Başkan Serdal Adalı, imza töreninde yaptığı konuşmada sportif açıdan olumsuz gidişatı durdurmak için radikal değişikliğe ihtiyaç duyduklarını belirterek "Futbol takımımız için yeni bir döneme başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sportif başarının uzağındayız. Bu psikolojiyi değiştirmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

Adalı, Avrupa'da iki kez Konferans Ligi finaline taşınan ve Bologna'da kupa kazanan Italiano'yu İtalya'nın önemli teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirdi. Serdal Adalı, Transfer bütçesine ilişkin ise "Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa harcayacağız. Telaffuz edilen rakamlar doğru rakamlar değil. Bütçe belirlemedik. Hocanın istediği, ihtiyaç duyulan oyuncu kimse onu alacağız." şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano ve Serdal Adalı

"7 TRANSFER HEDEFİMİZ VAR"

Futbol Direktörü Önder Özen, sezon planlaması ve transfer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kadroda ihtiyaç duyulan pozisyonlara dikkat çeken Özen "6-7 mevkiye oyuncu ihtiyacı var. O da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir" açıklamaların yaptı. Yabancı oyuncu kuralına da değinen Özen, "10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duydum" dedi ve ekledi:

"Toplam transfer hedefimiz 7. Deneyeceğiz, sonuna kadar şartları zorlayacağız. Hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Takibimizde gurbetçi genç oyuncular da var. Raporlamalar bugün bitti."

Mevcut kadroya ilişkin ise "Ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. Ersin ve Rıdvan, lise öğrencisiyken burada şampiyonluk yaşadı. Yine aynısını yapabilirler" vurgusunu yaptı. Özen, Beşiktaş'ın gelecek sezon PPDA istatistiğinde zirveyi hedeflediğini de açıkladı. Teknik ekiple ilgili olarak ise Eduard Graf'ın göreve devam edeceğini, Gökhan Keskin'in ise yakın zamanda kadroya katılacağını duyurdu.

Vincenzo Italiano ve Serdal Adalı ve Önder Özen

"BİR AN ÖNCE İŞE BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş formasını ilk kez giyen Italiano, kulübe duyduğu mutluluğu, "Bir teknik direktör için saygı görmek, sevgi görmek çok önemli. Yönetimle iyi bir his oluştu ilk andan itibaren. Hedefleri yakalamak, kupalar getirmek istiyorum" sözleriyle dile getirdi. Takım kurulum sürecine ilişkin ise "Takımı birlikte inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Bu takımın taraftarı çok ateşli. Hedefimiz taraftarı mutlu etmek" dedi. Teknik ekibine Türk antrenör alıp almayacağının sorulması üzerine Italiano, "Şu an için bunu düşünmüyorum" cevabını verdi.

Tesisleri gezdiğini aktaran İtalyan teknik adam sözlerini "Bir an önce işe başlamak istiyorum. Burada çok değerli, güçlü takımlar var. Takımı bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum" şeklinde tamamladı.

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