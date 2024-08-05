İtalyan boksör Carini, erkek olduğu iddia edilen Khelif'ten özür diledi

Paris Olimpiyatları'nda İtalyan boksör Angela Carini, erkek olduğu iddia edilen Cezayirli Imane Khelif ile olan maçının 46. saniyesinde çekilmişti. Carini, yeniden eleştiri oklarının hedefi olan Khelif'ten özür diledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyetiyle ilgili tartışmalar yapılan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Angela Carini, rakibinden özür diledi.

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Carini, Cezayirli sporcuya yönelik cinsiyet tartışmalarının kendisini üzdüğünü ifade etti.

Rakibi için de üzgün olduğunu vurgulayan Carini, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım." ifadelerini kullandı.

CARİNİ 46. SANİYEDE ÇEKİLDİ

Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti.

Uluslararası Boks Birliğinin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Khelif’in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.

KHELİF'İN ERKEK OLDUĞU İDDİALARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

IOC, Khelif'in kadın olduğunu açıkladı Carini'nin ve ekibinin maçın 46'ncı saniyesinde aldığı çekilme kararı ve sonrasında gösterilen tepkiler, uluslararası kamuoyunda "cinsiyet uygunluk kriterleri" tartışmalarını tetikledi.

Khelif, Uluslararası Boks Birliği'nin 2022 yılında düzenlediği Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Turnuvanın organizatörleri, "testosteron seviyesinin yüksek olduğu" iddiasıyla bir önceki yıl düzenlenen şampiyonadan Cezayirli boksörü diskalifiye etti. Khelif'e, yüksek testosteron seviyelerine veya erkek kromozomlarına neden olabilen, nadir bir durum olarak kabul görmüş DSD teşhisi konmuştu.

Khelif'in Paris'teki boks müsabakalarında yer almasına yeşil ışık yakan IOC yetkilileri ise, kamuoyundaki tartışmalardan sonra sporcuya tanıdıkları katılım hakkının arkasında durdu.

IOC Sözcüsü Mark Adams, cuma günü yaptığı açıklamada Khelif'in "kadın olarak doğduğunu, kadın olarak nüfusa kaydedildiğini, hayatını kadın olarak yaşadığını, kadın olarak boks yaptığını" söyledi.

BAŞBAKAN MELONİ, CARİNİ'Yİ DESTEKLEDİ

Paris Olimpiyatlarını yakından takip edip sık sık tweetler atan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, perşembe günü oynanan ve tartışmalara neden olan müsabaka sonrası Carini ile bir araya geldi.

Sosyal medya platformu X'te bir paylaşım yapan Meloni, Carini için "Asla pes etmeyeceğini biliyorum Angela. Bir gün hak ettiğini azim ve terle alacağını da biliyorum. Kuralların eşit olduğu bir turnuvada." diye yazdı.