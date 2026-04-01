İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçında Bosna Hersek'e penaltılarda kaybederek üst üste 3. defa Dünya Kupası biletini alamadı. Maçın ardından teknik direktör Gennaro Gattuso özür dilerken, İtalyan basınında da dikkat çeken manşetler atıldı.

İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçında deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Bosna Hersek, İtalya'yı 4-1 ile geçerek Dünya Kupası'nın yolunu tutarken, Gök-mavililer bu sonuçla üst üste 3. turnuva biletini de kaçırmış oldu.

Bosna Hersekli futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı

GATTUSO ÖZÜR DİLEDİ

Dünya Kupası finallerine gidilemeyecek olmasının hayal kırıklığını yaşayan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Gattuso, maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncularının bu maçta ellerinden geleni yaptığını ve böyle bir sonucu hak etmediklerini belirterek, "Ben şahsen (Dünya Kupası finallerine) katılamadığımız için özür dilerim. Yapamadım ama çocuklar performanslarıyla beni etkiledi." ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Gattuso, ortaya çıkan bu başarısız sonucun ardından istifa edip etmeyeceği sorusuna, "Geleceğim hakkında konuşmak bugün önemli değil, Dünya Kupası'na gitmek bugün önemliydi." cevabını verdi.

Gattuso turnuvaya gidemedikleri için özür diledi

"BÖYLE BİR DARBEYİ YUTMAK ZOR"

Bu sonucu kabul etmenin zor olduğunu vurgulayan Gennaro Gattuso, "Böyle bir darbeyi yutmak zor. Hakemlerden, hiçbir şeyden bahsetmek istemiyorum ama bugün haksızlık oldu. Bu futbol ​​ama yutması zor." diye konuştu.

İTALYAN BASININDA "FELAKET" VE "FİYASKO" BAŞLIKLARI

Öte yandan İtalya'nın Bosna Hersek'e elenmesinin ardından ülke basınında da manşetlerde "Gök-mavililer"in üst üste 3. kez Dünya Kupası finallerine katılamayacak olması yer aldı.

La Gazzetta dello Sport, "İtalya'dan bir başka tarihi yenilgi: Bosna Hersek bizi penaltılarla eledi. Gök-mavililer olmadan üst üste 3. Dünya Kupası olacak" başlığını kullandı.

Corriere dello Sport gazetesinde de "İtalya'nın dramı. Bir başka felaket. Dünya Kupası'ndan yine elendik" başlığı dikkati çekti.

İtalya'nın kalecisi Donnarumma da büyük üzüntü yaşadı

"TAM BİR FİYASKO"

Tuttosport gazetesi de "İtalyan felaketi, tam bir fiyasko. Şimdi herkes dışarı" başlığını kullandı.

Corriere della Sera gazetesi de "İtalya'nın Dünya Kupası felaketi: Arka arkaya 3. kez dünya şampiyonası pas geçiliyor. Kean, gök-mavilileri umutlandırırken, Bosna bizi penaltılarda aşağıladı" başlıklarını attı.

La Repubblica da "İtalya'nın başarısızlığı. Bosna Hersek penaltılarda kazandı. Gök-mavililer üst üste 3. kez Dünya Kupası'nın dışında" başlığını kullandı.

"İTALYA'NIN FELAKETİ"

La Stampa gazetesi de "İtalya'nın felaketi: Bosna Hersek penaltılarla kazandı. Gök-mavililer peş peşe 3. kez Dünya Kupası'na gidemiyor" manşetini attı.

İtalyan ANSA ajansı da "İtalya üst üste 3. kez Dünya Kupası'nın dışında kalıyor" başlığıyla gök-mavililerin finallere gidememesini duyururken, teknik direktör Gattuso'nun da "Dünya Kupası'na gidememe lanetini kıramadığını" belirtti.

İtalya'nın Bosna Hersek'e elendiği karşılaşmanın ardından uzmanların genel olarak yorumlarda, gök-mavili milli takımın başarılı olması için ülke futbolunun tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması gerektiği belirtildi. İtalya, 2018'de Rusya'da, 2022'de Katar'da oynanan Dünya Kupası finallerine yine Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda elenerek katılamamıştı.

