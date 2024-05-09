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İZLE | Türk Hava Yolları, ünlü teknik direktör Mourinho ile reklam filmi çekti

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Spor Haberleri

Türk Hava Yolları, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmini yayınladı.

Dünya futbolunun iz bırakan teknik direktörlerinden olan Jose Mourinho, Türk Hava Yolları tarafından çekilen reklam filminde oynadı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, reklam filmi şirketin resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali için çekildi.

Filmde THY'nin eşsiz uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Jose Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor.

Mourinho, THY'nin "Business Class" mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

İZLE | Türk Hava Yolları, ünlü teknik direktör Mourinho ile reklam filmi çekti - 1. Resim

AHMET BOLAT: SPORA OLAN BAĞIMLILIĞI PEKİŞTİRİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Jose Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

İZLE | Türk Hava Yolları, ünlü teknik direktör Mourinho ile reklam filmi çekti - 2. Resim

Teknik direktör Mourinho ise THY'nin, Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunu her sene aldığı ödüllerle tescillediğini belirterek, "Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu işbirliğiyle benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları'nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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