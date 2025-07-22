Jose Mourinho'dan olay Orkun Kökçü sözleri! "Artık rahatsız etmeyecek"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Mourinho, milli futbolcu için "Artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına verdiği röportajda hem transfer gündemine değindi hem de Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü’ye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, ÖNCELİKLİ BİR PAZAR DEĞİL"

Portekiz'in Canal 11 kanalına konuşan deneyimli çalıştırıcı, ülkesinden oyuncu transfer etme ihtimali üzerine şunları söyledi:

"İç piyasayı çok iyi biliyorum ama gerçeklerin de farkındayım. Portekiz’de büyük hedefleri olan genç bir oyuncunun tercihi genellikle Türkiye olmuyor. Türkiye, bu tip oyuncular için öncelikli bir pazar değil."

"ARTIK BRUNO LAGE'Yİ RAHATSIZ ETMEYECEK"

Beşiktaş’ın Benfica’dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında da konuşan Mourinho, çarpıcı bir yorumda bulundu:

"Orkun evine dönüyor, erken ayrılıyor. İyi bir kazancı var ve artık Bruno Lage’yi rahatsız etmeyecek."

Mourinho’nun bu sözleri, Orkun’un Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile yaşadığı gerilime gönderme olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Benfica’nın geçtiğimiz sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Auckland City ile oynadığı maçta, Orkun Kökçü 62'nci dakikada oyundan alınırken teknik direktör Bruno Lage’ye tepkisini dile getirmişti. İkili arasındaki gerilim saha kenarında da sürerken, Lage’nin Orkun’a “sus” işareti yaptığı anlar kameralara yansımıştı.

Tartışmaların ardından açıklama yapan Lage, kararı tamamen taktiksel gerekçelerle aldığını belirtmişti: