Jurgen Kloop teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kazandığı kupalarla dünya futbolunun en önemli figürlerinden olan Jurgen Kloop, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Kloop, son olarak Liverpool'u çalıştırmıştı.
Liverpool'dan ayrılmasının ardından bir süre takım çalıştırmayacağını açıklayan Jurgen Kloop'tan sürpriz bir karar geldi. Alman çalıştırıcı, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.
Jurgen Kloop yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ANLIK BİR DÜŞÜNCEYLE ALMADIM
"Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim sona erdi. Bu kararı anlık bir düşünceyle almadım. Dünyanın en iyi kulüplerinde teknik direktörlük yaptım." sözlerini sarfetti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi