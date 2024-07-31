Jurgen Kloop teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Temmuz 2024 22:56 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 23:00 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kazandığı kupalarla dünya futbolunun en önemli figürlerinden olan Jurgen Kloop, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Kloop, son olarak Liverpool'u çalıştırmıştı.