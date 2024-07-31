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Jurgen Kloop teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jurgen Kloop teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kazandığı kupalarla dünya futbolunun en önemli figürlerinden olan Jurgen Kloop, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Kloop, son olarak Liverpool'u çalıştırmıştı.

Liverpool'dan ayrılmasının ardından bir süre takım çalıştırmayacağını açıklayan Jurgen Kloop'tan sürpriz bir karar geldi. Alman çalıştırıcı, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. 

Jurgen Kloop yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Jurgen Kloop teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı - 1. Resim

ANLIK BİR DÜŞÜNCEYLE ALMADIM

"Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim sona erdi. Bu kararı anlık bir düşünceyle almadım. Dünyanın en iyi kulüplerinde teknik direktörlük yaptım." sözlerini sarfetti. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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