İtalya Serie A’da Bologna ile karşılaşacak olan Juventus’ta sakatlığını atlatan Kenan Yıldız, takımla çalışmalara başladı. Milli yıldızın, teknik heyetin görev vermesi halinde kritik mücadelede forma giymesi bekleniyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, pazar günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak Bologna karşılaşması öncesi takım antrenmanlarına yeniden katıldı.

Serie A'da pazar günü kendi sahasında Bologna'yı ağırlayacak olan Torino ekibine, bir süredir takımdan uzak kalan 20 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi. İyileşme sürecini tamamlayarak takımla birlikte çalışmalara tam zamanlı olarak başlayan Kenan Yıldız'ın, teknik heyetin görev vermesi halinde Bologna müsabakasının kadrosunda yer alması ve forma giymesi bekleniyor.

21 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda toplam 42 resmi maçta sahaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 kez rakip fileleri havalandıran Kenan Yıldız, takım arkadaşlarına verdiği 10 gol pasıyla da sezonun geride kalan bölümünde toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı.

