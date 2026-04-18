Frank Lampard tarih yazdı: Coventry City 25 yıl sonra Premier Lig’de
İngiltere Championship’te Coventry City, Blackburn Rovers deplasmanında aldığı 1-1’lik sonuçla bitime üç hafta kala Premier Lig biletini aldı. Frank Lampard yönetimindeki ekip, 25 yıllık hasreti sona erdirirken, rakipleriyle arasındaki puan farkı sayesinde doğrudan yükselişi garantiledi.
İngiltere Championship'te Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Coventry City, cuma akşamı deplasmanda Blackburn Rovers ile 1-1 berabere kalarak 25 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın ardından deplasman tribününden 'Süper Frankie Lampard' tezahüratları yapılırken, Coventry'nin en üst ligdeki 25 yıllık hasreti de sona ermiş oldu.
Coventry City'nin Blackburn karşısında aldığı bu sonucun ardından, lig üçüncüsü Millwall'un lideri yakalama ihtimali kalmadı. Bu durum; Millwall, Ipswich Town, Middlesbrough ve Southampton takımlarını ikincilik mücadelesinde baş başa bıraktı.
"MAÇ GİDİŞATINDAN ENDİŞELİYDİK"
Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan teknik direktör Frank Lampard, "İnanılmaz bir an. Maçın gidişatı nedeniyle endişeliydik. Çok yaklaştığımızı biliyorduk ama 25 yıl sonra bu kulüp için işi bu şekilde bitirmek harika. Paraşüt ödemesi almayan bir takım olarak bitime üç maç kala doğrudan üst lige yükselmek beni duygulandırıyor." ifadelerini kullandı.