Premier Lig ekibi Bournemouth, 43 yaşındaki İspanyol Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 43 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Andoni Iraola'nın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Andoni Iraola'nın 3 yıllık görev süresinin 2025-26 sezonunun sonunda biteceği bildirildi.

Açıklamada, "Iraola, göreve atanmasından bu yana kulüp, Premier Lig'de mücadele etmeye devam etti ve özellikle 2024-25 sezonunda 56 puanla rekor kırarak 9. basamakta yer aldı ve bu da kulüp tarihinin en yüksek sıralamalarından biri oldu." ifadelerine yer verildi.

