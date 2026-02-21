Geldiği ilk günden itibaren kendisine büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Nijeryalı: “Beşiktaş’ta kaptan olmanın onurunu yaşıyorum” diye konuştu.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın sezon başında Leicester City’den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah beyazlı kulübe transfer süreci hakkında Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK SORUMLULUK

Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu dile getiren Ndidi, “İstanbul’daki ilk günümden itibaren özellikle taraftarlar tarafından bana gösterilen ilgi inanılmazdı. İkinci kaptan olmak sadece bir ünvan değil, her gün saha içinde ve dışında standartları belirlemek ve bu güzel kulübün değerlerini temsil etmek gibi bir sorumluluk. Minnettarım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyım” dedi.

Kaptanlık büyük gurur! Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ta yaşadığı mutluluğu anlattı

TARAFTARIN ÖNEMİ

Beşiktaş’a transferinde kendisine sunulan projenin etkili olduğunu vurgulayan Nijeryalı oyuncu, “Benim için önemli olan proje, kültür ve duyguydu. Beşiktaş bana gerçekten inandı ve takıma nasıl yardımcı olabileceğime dair bir plan sundu. Size değer veren ve hedeflerinizi paylaşan insanlarla konuşmak çok önemli bir şey. Taraftar da transferimde çok etkili oldu. Beşiktaş taraftarları çok özel. Stadyumdaki enerji, her oyuncunun sürekli yaşamak isteyeceği bir şey. Onlarla beraber büyük zaferler yaşamayı çok istiyorum” sözlerini kullandı.

TOP CANAVARI

Ndidi bu sezon çıktığı 19 maçın 18’ine ilk 11’de başladı. Siyah beyazlıların en çok top kapan oyuncusu olan Nijeryalının bir de golü bulunuyor.

JOTA MI, MUSTAFA MI? Solda kapışma

Sahalardan bir ay uzak kalacak olan El Bilal Toure yerine kimin forma giyeceği merak ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Göztepe maçı öncesi bu sezon etkili performans gösteren Jota Silva ile son oynanan Göztepe maçında galibiyeti getiren Mustafa Hekimoğlu arasında seçim yapacak.

