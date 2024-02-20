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    • Haberler > Spor > 'Karnına kasti yumruk atıyor' VAR kayıtları ilk kez açıklandı

    'Karnına kasti yumruk atıyor' VAR kayıtları ilk kez açıklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Resmi Youtube hesabında yayınlanan kayıtlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmaları yer almadı.

    Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.

    26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.

    TFF'nin VAR kaydını açıkladığı maçlar;

    Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

    Hatayspor - Sivasspor

    Alanyaspor - Adana Demirspor

    Gaziantep FK - Samsunspor

    Pendikspor - Trabzonspor

    Başakşehir - Kayserispor

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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