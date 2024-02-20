'Karnına kasti yumruk atıyor' VAR kayıtları ilk kez açıklandı
Düzenleyen: Levent Gültekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Resmi Youtube hesabında yayınlanan kayıtlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmaları yer almadı.
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.
26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.
TFF'nin VAR kaydını açıkladığı maçlar;
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Hatayspor - Sivasspor
Alanyaspor - Adana Demirspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Pendikspor - Trabzonspor
Başakşehir - Kayserispor
Düzenleyen: Levent Gültekin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi