'Karnına kasti yumruk atıyor' VAR kayıtları ilk kez açıklandı

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Resmi Youtube hesabında yayınlanan kayıtlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmaları yer almadı.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.

26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.

TFF'nin VAR kaydını açıkladığı maçlar;

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor