Karşıyaka’nın 34 yaşındaki Polonyalı oyun kurucusu Michal Sokolowski, Büyükçekmece Basketbol müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 96-87'lik skorla kazanmayı başardı.

SOKOLOWSKI'DEN 21 SAYI

İzmir ekibinin 34 yaşındaki oyun kurucusu Michal Sokolowski, Büyükçekmece Basketbol karşısında etkili bir performansa imza attı. Deneyimli basketbolcu, sahada kaldığı 35 dakikada 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Polonyalı basketbolcu, İzmir'de gösterdiği bu performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan "haftanın 5'i"ne seçildi.

