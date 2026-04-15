Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adayların yakından takip ettiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için 2026 yılı takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sürecine ilişkin tüm aşamalar netleşirken, sınav tarihi, başvuru süreci ve sonuç açıklama günü adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, Engelli KPSS ne zaman? İşte tarihler ve ÖSYM takvimi...

Engelli KPSS ne zaman merak edilirken sınava geri sayım başladı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar hazırlıklarını hızlandırırken, sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. İşte, 2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri...

ENGELLİ KPSS NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2026 yılı için 19 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayarak Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

2026 EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 EKPSS için başvurular 4 Şubat’ta başladı ve 24 Şubat 2026 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 3-4 Mart tarihlerinde geç başvuru imkanı tanındı.



2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.



2026-EKPSS/KURA NE ZAMAN?

Kura yöntemiyle yerleştirme yapılacak adaylar için başvurular 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Süreci kaçıranlar için geç başvuru günleri ise 3-4 Haziran 2026 olarak belirlendi.

