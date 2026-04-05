Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen milyonlarca adayın beklediği 2026 KPSS sürecine ilişkin tüm detaylar belli oldu. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman merak edilirken ÖSYM tarafından KPSS başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama takvimi açıklandı.

KPSS başvuru tarihleri açıklandı! KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 KPSS lisans oturumlarına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 1 Temmuz’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz’da yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının tamamı için başvuru takvimi aynı şekilde uygulanacak.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön lisans KPSS başvuruları 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Geç başvuru süreci ise 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ortaöğretim KPSS için başvurular 27 Ağustos’ta başlayıp 8 Eylül’e kadar sürecek, geç başvurular ise 15-16 Eylül tarihlerinde alınacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans oturumlarının sonuçları 7 Ekim’de ilan edilecek. Ön lisans sınavına katılan adaylar sonuçlarını 30 Ekim’de öğrenebilecek.

Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi ise 19 Kasım olarak duyuruldu. Ayrıca Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları da 25 Kasım’da erişime açılacak.

