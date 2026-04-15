Antalya’da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı eşini sopayla darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Ali D., “tasarlama olmaksızın kadına karşı ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Ali D. hakkındaki mahkeme kararını duyan babası Hasan D. adliye tuvaletinde ölü bulundu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk D. eşi Mehmet Ali D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre genç kadın gece mesaisi sonrası evine dönerken, eşi tarafından sopayla darp edildi.

16 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Başına aldığı darbeler sonucu kafatasında kırıklar ve beyin kanaması riski oluşan kadın, ellerinde çok sayıda kırıkla birlikte 16 gün hastanede tedavi gördü, sonra eşinden şikayetçi oldu.

"SALDIRIYI TASARLADI"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın mağdurun işten çıkış ve eve geliş saatlerini bildiği, elinde sopayla site çevresine geldiğinin kamera görüntüleriyle tespit edildiği, eylemin anlık öfkeyle değil tasarlayarak gerçekleştirildiği, genç kadının görüntülerdeki kişinin eşi Mehmet Ali D. olduğunu kesin olarak teşhis ettiği belirtildi.

DOKTOR RAPORU

Duruşmada doktor raporundaki ayrıntılara da yer verildi. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D.’nin hayatını tehlikeye sokan şekilde yaralandığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği belirtildi.

Bu gerekçelerle Mehmet Ali D.’nin eyleminin "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılması ve iyi hâl indirimi uygulanmaması istendi.

Savcı, bir önceki duruşmada sanığın ölümcül bölge olan başa birden fazla kez vurması nedeniyle eyleminin "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

19 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti; sanık hakkında "tasarlama olmaksızın kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

“YEMİN EDERİM Kİ BEN DARP ETMEDİM”

Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Ali D. şöyle konuştu:

Bu onursuz davranışı ben gerçekleştirmedim. 10 yaşındaki kızımın üzerine yemin ederim ki İrina’yı ben darp etmedim. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. İrina ile 2 buçuk yıl birlikte yaşadık. Savaş bölgesinde yaşayan kızımın, işlemediğim bir suç nedeniyle 10 aydır benden uzak kalmasını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. 5 Temmuz 2025 tarihinde de aynı şekilde, ‘İrina’yı ben darp etmedim’ dedim. Ben, çocuklu bir kadına şiddet uygulayacak kadar onursuz biri değilim. Üzerime atılı suç nedeniyle gecelerce ağladım. Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyecek kadar cani biri değilim.

BABASI ADLİYEDE ÖLDÜ

Mahkeme kararı sonrasında 19 yıl hapis cezası alan Mehmet Ali D.’nin babası Hasan D. adliye lavabosunda hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden adamın, oğlunun hapis cezası alması nedeniyle kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

