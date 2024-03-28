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Haberler > Spor > Kartal gözünü 17'lik stopere çevirdi! Kasımpaşa'ya resmi teklif

Kartal gözünü 17'lik stopere çevirdi! Kasımpaşa'ya resmi teklif

Düzenleyen: / Kaynak: TRT Spor
- Güncelleme:
Kartal gözünü 17&#039;lik stopere çevirdi! Kasımpaşa&#039;ya resmi teklif

Spor Haberleri  / TRT Spor

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'nın genç oyuncusunu transfer listesine ekledi.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde beklenileni veremeyen Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Samet Aybaba önderliğinde yeni sezon kadrosunu hazırlamaya çalışan siyah-beyazlılar, gözünü Kasımpaşa'nın genç oyuncusunu transfer listesine ekledi.

HEDEF YASİN ÖZCAN

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın listesine eklediği o isim Yasin Özcan. Bu sezon Kasımpaşa ile büyük bir çıkış yakalayan 17 yaşındaki stoper, birçok takımın ilgisini çekmiş durumda. 

Kartal gözünü 17'lik stopere çevirdi! Kasımpaşa'ya resmi teklif - 1. Resim

Futbol takımları genel kooardinatörü Samet Aybaba'nın Yasin Özcan'ı çok beğendiği haber detayında yer aldı.

Beşiktaş'ın genç savunmacı için sezon sonunda Kasımpaşa'ya resmi teklif götüreceği vurgulandı.

YASİN ÖZCAN'IN PERFORMANSI

Bu sezon Kasımpaşa ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 33 maça çıkan Yasin Özcan 2578 dakika süre aldı.

17 yaşındaki stoper 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: TRT Spor
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