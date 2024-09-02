Kartal gümbür gümbür! Avrupa’dan flaş Lugano zaferiyle dönen Beşiktaş evinde Sivasspor’u mağlup etti

Siyah beyazlılar İmmobile’nin penaltı golüyle öne geçti. Son bölümde Gedson skoru perçinledi. Bronckhorst’un takımı ligde üçüncü maçını da kazandı

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da kayıpsız ilerleyen Beşiktaş millî maç arası öncesinde sahasında Sivasspor’u konuk etti.

Doludizgin gidiyor

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde doludizgin giden siyah beyazlı takım taraftarının büyük desteğiyle oynadığı karşılaşmada üç puanı iki farklı devrede gelen iki golle alırken, savunmada görev yapan yeni transfer Uduokhai de görücüye çıktığı ilk karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlardan tam not almayı başardı.

İlk gol penaltıyla

Sivasspor’un hemen her büyük maçta olduğu gibi üçlü savunmayla çıktığı karşılaşmada alışılagelmiş dizilişinin dışına çıkan Beşiktaş’ta sağ bek Svensson savunmayı üçlerken, Muçi de ilk kez ilk 11’de yer aldı. Karşılaşmanın 26. dakikasında soldan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku’nun ortası Radakovic’in eline çarpınca, maçın hakemi VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi ve İmmobile ilk yarının skorunu belirleyen isim oldu: 1-0.

Camara’nın hatası

Düşük bir tempoyla başlayan ikinci yarıda 57’de Murat Paluli’nin şutu kaleyi bulsa da Mert gole izin vermedi. Beşiktaş’ta İmmobile 73’te yerini genç golcü Mustafa Hekimoğlu’na bırakırken, ev sahibi takımı rahatlatan gol 89’da geldi. Sivasspor’un stoperi Camara’nın yaptığı büyük hata sonrasında bir anda kaleciyle karşı karşıya gelen Gedson Fernandes düzgün bir aşırtmayla skoru 2-0’a getirdi ve Beşiktaş araya üç maçta dokuz puanla girdi.

Gol makinası İmmobile

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Ciro İmmobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor. Futbolcu Süper Lig’deki üçüncü maçında üçüncü golünü dün penaltıdan Sivasspor filelerine gönderdi. İmmobile toplamda oynadığı altı resmî müsabakada yedinci golünü atarak müthiş bir form grafiği ortaya koydu.

Fernandes kendini aştı

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes kendini aştı. Profesyonel kariyeri boyunca bir sezonda en fazla üç gol atan Portekizli oyuncu bu sezonki dördüncü golüne Sivas önünde ulaştı. Lugano ağlarını ilk maçta iki defa havalandıran başarılı futbolcu rövanşta da İsviçre ekibine bir gol atmıştı.

Beşiktaş’ta skoru perçinleyen Gedson, “Zor maçtı ama istediğimizi aldık. Şimdi millî arada biraz dinlenme zamanı” derken, “Özellikle hücumda maçı çevirecek çok kaliteli ayaklara sahibiz” sözlerini kullandı.

VAN BRONCKHORST: SİVAS’IN DEFANSİF FUTBOLU BİZİ ZORLADI

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, “Çok mutluyum. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptık. Fakat ilk yarıda fazla pozisyonumuz yoktu. Masuaku ve Gedson ile tehlikeli olduk ama defansif oynayan bir takıma karşı fırsat bulmak zordur” derken, “İkinci gol hemen gelmese de rakibe de fırsat vermedik. Gedson’un golü önemliydi ve üç puanı aldık” sözlerini kullandı.

Millî davetler sevindirdi

“Güvenimiz yüksek, maça da yansıtmaya çalışıyoruz” vurgusu yapan siyah beyazlı çalıştırıcı, “Önümüzde Trabzonspor maçı olacak, iki haftamız var hazırlanmak için. Millî ara sonrası da öncesi gibi enerjik başlamak istiyoruz. Ayrıca oyuncularımın millî takımlara davet edilmelerinden ötürü çok mutlu oldum. Millî takım hocalarına kendilerini gösteriyorlar demektir” şeklinde konuştu.

UDUOKHAİ BEĞENİLDİ

Muhteşem bir atmosfer vardı

∂ Beşiktaş’ın yeni transferi stoper Felix Uduokhai ilk maçına çıktı ve futboluyla beğeni topladı. Siyah beyazlı futbolcu, “Harika bir takıma geldim” derken, “Çok iyi oynadık. Ben de neyim varsa galibiyet için elimden geleni yaptım. İlk defa burada oynadım. Atmosfer inanılmazdı, mükemmeldi. Çok heyecan vericiydi” açıklaması yaptı.

İLK DEFA ON BİRDE

Muçi’nin hasreti bitti

∂ Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Ernest Muçi, bu sezon ilk defa 11’de sahaya çıktı. Arnavut oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Lugano ile oynanan iki maçta da sonradan oyuna girmiş ve toplam 42 dakika sahada kalmıştı. Muçi Antalyaspor maçının son iki dakikasında forma giymiş ve gol atmıştı.

AĞRILARI SÜRÜYOR

Onana kadroya alınmadı

∂ Siyah beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı. Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre’deki Lugano maçlarında süre almıştı.