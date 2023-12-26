26 Aralık 2023 06:34 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 06:37

MURAD TAMER'İN HABERİ - Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş, altyapı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı Hatayspor karşısında nefes aldı. Siyah beyazlılar aylar sonra ilk defa derli toplu bir görüntü çizdi. Beşiktaş ön alanda tempolu ve dikine futbol sergiledi. İlk iki dakikada Muleka fırsatları harcadı. Hatayspor’da Strandberg’in 21’deki vuruşu direğe, Salih Uçan’ın 34’te attığı enfes gol ofsayta takıldı

KARTAL GERİYE ÇEKİLDİ

Genç Semih son maçlardaki şanssızlığını kırdığı golde pozisyon takibi ve hızıyla beğeni topladı. Beşiktaş’ın kadrodaki en golcü ismi olan stoper Colley yine ağları havalandırarak farkı 2’ye çıkardı. Beşiktaş 2-0’ı yakaladıktan sonra yine puan kaybetme psikolojisine girdi ve geriye çekildi. Hatayspor yapılan değişiklerle kontrolü ele geçirdikten sonra golü oyuna sonradan giren Hodzic’le buldu.

ÖZLEM SONA ERDİ

Son bölümde Hatayspor kontrolsüz hücum etmeye başlayınca Beşiktaş çok sayıda pozisyona girdi. Siyah beyazlılar üç haftalık galibiyet özlemine son verirken, kısa sürecek devre arasına bir nebze de olsa moralli girmiş oldu. Galatasaray galibiyetinden sonra duran Hatayspor’un üç puan hasreti ise beş maça çıkmış oldu.

SERGEN YALÇIN YAKIN

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, “Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz” derken, “Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın evladıdır. Adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş’ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor” ifadelerini kullandı.