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    Kartal nefes aldı

    Siyah beyazlılar 18’lik oyuncusu Semih Kılıçsoy’un sayısıyla öne geçti. Golcü stoper Omar Colley farkı ikiye çıkardı. Ev sahibine Hodzic’in golü yetmedi. Ligde üç maç sonra kazanan Kartal biraz olsun moral buldu

    Kartal nefes aldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş, altyapı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı Hatayspor karşısında nefes aldı. Siyah beyazlılar aylar sonra ilk defa derli toplu bir görüntü çizdi. Beşiktaş ön alanda tempolu ve dikine futbol sergiledi. İlk iki dakikada Muleka fırsatları harcadı. Hatayspor’da Strandberg’in 21’deki vuruşu direğe, Salih Uçan’ın 34’te attığı enfes gol ofsayta takıldı

    KARTAL GERİYE ÇEKİLDİ

    Genç Semih son maçlardaki şanssızlığını kırdığı golde pozisyon takibi ve hızıyla beğeni topladı. Beşiktaş’ın kadrodaki en golcü ismi olan stoper Colley yine ağları havalandırarak farkı 2’ye çıkardı. Beşiktaş 2-0’ı yakaladıktan sonra yine puan kaybetme psikolojisine girdi ve geriye çekildi. Hatayspor yapılan değişiklerle kontrolü ele geçirdikten sonra golü oyuna sonradan giren Hodzic’le buldu. 

    ÖZLEM SONA ERDİ

    Son bölümde Hatayspor kontrolsüz hücum etmeye başlayınca Beşiktaş çok sayıda pozisyona girdi. Siyah beyazlılar üç haftalık galibiyet özlemine son verirken, kısa sürecek devre arasına bir nebze de olsa moralli girmiş oldu. Galatasaray galibiyetinden sonra duran Hatayspor’un üç puan hasreti ise beş maça çıkmış oldu. 

    SERGEN YALÇIN YAKIN

    Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, “Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz” derken, “Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın evladıdır. Adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş’ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor” ifadelerini kullandı.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
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    Haberler > Spor > Kartal nefes aldı
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