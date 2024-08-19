Kartal neşe dolu! Antalya'yı yıktı, ligde 2'de 2 yaptı

28. saniyedeki Samudio’nun şok golüyle geriye düşen siyah beyazlılar Ciro İmmobile ile beraberliği sonrasında yine İtalyan yıldızla üstünlüğü yakaladı. Samudio bir daha sahne alsa da Rafa Silva usta işi bir gol attı. Uzatmada Muçi sonucu ilan etti.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş geçen hafta Samsun deplasmanında kazanırken oyunuyla tat vermemişti. Siyah beyazlılar dün gece ise ışıl ışıldı. Bu sezon nasıl bir Beşiktaş olacağını dünkü maçta gösterdi Giovanni van Bronckhorst... Topu ısırmak deyimini gerçeğe dönüştüren Kara Kartal, daha ilk saniyelerde geriye düşmesine rağmen 10 dakika içinde bulduğu gollerle öne geçti. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin hazır olmayan görüntülerinin yanında Beşiktaş dipçik gibiydi.

PARMAK ISIRTTILAR

Semih Kılıçsoy’un karşı konulamayan gücü, Rafa Silva’nın kalite kokan her bir dokunuşu, İmmobile’nin kurt golcülüğü, Rashica’nın ‘sağ kanada transfere gerek yok’ diye bağıran hızı ve asistleri, Gedson’un kusursuz dinamo etkisi ve en önemlisi “Biz takım olduk” diye haykıran siyah beyazlı oyuncuların sahadaki uyumu Beşiktaş taraftarını mest etti. Antalyaspor ikinci yarıya da golle başlarken sahnede yine Samudio vardı. Beşiktaş bu gole de cevap vermekte gecikmedi.

10 KİŞİYLE BASKI

Topu ayağına yapıştırarak koşan Rafa, Samsun’daki golün kopyasını attı. Güray Vural’ın kırmızı kart görmesinin ardından Antalyaspor eksik kalmasına rağmen beraberlik golü için bastırdı. Giovanni van Bronckhorst hamlesiye rakibin bu direncini de kırdı. Mustafa Hekimoğlu 89’da bomboş durumdaki Muçi’ye topu vermek yerine kaleye vurmayı tercih edince gol kaçtı. Muçi son anlarda farkı 2’ye çıkarırken yeni transfer Ndour’un asisti harikaydı. Beşiktaş liderliğini devam ettirdi.

MUHTEŞEM İMMOBİLE

Siyah beyazlıların Altın Ayakkabı ödüllü golcüsü Ciro İmmobile açılışı yaptı. İtalyan yıldız, iki defa fileleri havalandırarak Süper Lig’de ilk gollerini kaydetti. İmmobile, Süper Kupa finalinde de G.Saray’a iki gol atmıştı.

SEMİH'TEN YİNE ASİST

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy dün ikinci golde İmmobile’ye ‘al da at’ pası verdi. Siyah beyazlı futbolcu Samsun maçında da Rafa Silva’ya mükemmel bir asist yapmıştı. Semih ligdeki iki maçta iki asiste ulaştı.

"ÇOK POZİSYON BULDUK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst erken yenen gol için, “Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler” derken, “Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk” vurgusu yaptı ve, “Maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı” sözlerini kullandı.

ÇİFTE KUPALI TÖREN

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı müzesine götüren Beşiktaş, iki kupayla birlikte, Tüpraş Stadı’ndaki ilk maçta taraftarlarının karşısındaydı. Tribünler tek tek kupalarla gezilirken taraftarlar büyük coşku yaşadı.