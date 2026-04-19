Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor’u İrfan Can Kahveci’nin 60. dakikada köşe vuruşundan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 31’e yükselten İstanbul ekibi 13. sıraya çıkarken, Alanyaspor 33 puanla 12. basamakta kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 31 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı. 33 puanda kalan Alanyaspor ise 12. sırada konumlandı. Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşcak. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes (Dk. 76 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Kubilay Kanatsızkuş)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ (Dk. 67 Bruno Viana), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 61 Maestro), Janvier, Ruan (Dk. 81 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 81 Mounie), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 61 Hagi)

Gol: Dk. 60 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 12 Hwang, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 60 Victor, Dk. 78 Bruno Viana (Corendon Alanyaspor), Dk. 22. Arous, Dk. 90+6 Baldursson (Kasımpaşa)

