Kasımpaşa, evinde tek golle kazandı
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor’u İrfan Can Kahveci’nin 60. dakikada köşe vuruşundan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 31’e yükselten İstanbul ekibi 13. sıraya çıkarken, Alanyaspor 33 puanla 12. basamakta kaldı.
- Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
- Bu sonuçla Kasımpaşa 31 puana yükselerek 13. sırada yer aldı.
- Alanyaspor ise 33 puanda kalarak 12. sırada konumlandı.
- Kasımpaşa, ligin 31. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
- Alanyaspor ise 31. haftada sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 31 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı. 33 puanda kalan Alanyaspor ise 12. sırada konumlandı. Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşcak. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes (Dk. 76 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Kubilay Kanatsızkuş)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ (Dk. 67 Bruno Viana), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 61 Maestro), Janvier, Ruan (Dk. 81 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 81 Mounie), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 61 Hagi)
Gol: Dk. 60 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 12 Hwang, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 60 Victor, Dk. 78 Bruno Viana (Corendon Alanyaspor), Dk. 22. Arous, Dk. 90+6 Baldursson (Kasımpaşa)